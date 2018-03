Élményszerű tanításban hisz a Mester-M díjas földrajztanár

Tanítványainak sikere igazolja a módszereit. Fotó: Frank Yvette.

Több mint 700 jelölt közül választották ki azt a négy természettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három edzőt, akik átvehették a Mol Mester-M Díjat és az azzal járó 1 millió forintot. A rangos elismerést azok kaphatják meg, akik kimagasló és elkötelezett munkájukkal hozzájárulnak a fiatal tehetségek sikereihez. Az egymillió forinttal járó díjra korábbi tanítványaik jelölhetik mentoraikat, akik közül a Mol Új Európa Alapítványának kuratóriuma választja ki a tíz díjazottat.Idén egy szegedi pedagógus is átvehette ezt a díjat: Szőllősy László, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium földrajztanára, akinek tanítványai már valamennyi magyarországi földrajzversenyen felállhattak a dobogó legfelső fokára. Ő a hazai földrajzoktatás egyik legkiemelkedőbb személyisége, számos tankönyv szerzőjeként pedig a modern földrajzszemlélet meghonosításán dolgozik.– Mint megtudtam, nagyjából tucatnyi jelölést kaptam erre a díjra egykori diákjaimtól. Mivel köztük vannak olyanok, akik már 10-15 éve végeztek, részrehajlás nélkül ajánlottak, ezért különösen értékes számomra ez az elismerés. Ahogyan azért is, mert általában fizika, kémia vagy biológia szakos tanárok kapják ezt a díjat – mondta Szőllősy László, aki szerint ez egyben a tantárgy elismerése is. Szerinte egyre többen veszik észre, hogy a földrajzzal kapcsolatos hagyományos felfogás változóban van.– A mai világ megismerésében nagyon fontos szerepe van, hiszen bármi történik a nap során, az kapcsolatban van ezzel a tantárggyal. Akkor pedig miért ne lehetne komolyan venni?Szőllősy László a 21. században alkalmazható tudás elsajátítására ösztönzi a tanulókat. Ő nem tanítja, melyik városban mit bányásznak, milyen ipart működtetnek, csak azt, hogyan keressék ki ezt az adatot, és hogyan fejtsék meg, mi következik belőle. – Ha ráéreznek a diákok, hogy gondolkodtatni akarom őket, egyből érdekesnek találják a tananyagot. Ha magoltatunk, annak viszont semmi értelme – mondta a pedagógus, akinek a vaktérképről is egyedi elképzelése van. Mobiltelefonos játékokat használ erre a célra, amelyekkel szívesen versenyeznek egymással a diákok.– Ha belegondolunk, egy osztálynyi gyereknél nagyjából 1 millió forintos informatikai eszköz van minden órán. Akkor miért ne használjuk időnként, főleg, amikor mindig arról panaszkodunk, hogy kevés a digitális oktatási segédeszköz – magyarázta Szőllősy László, aki úgy fogalmazott, pedagógusként az a célja, hogy segítse a földrajz tantárgy ilyen irányú továbblépését, és hogy egyre többen térjenek át a hétköznapi tapasztalatokra alapozó tanításra. – Ne a tananyagot tanítsuk, hanem adjunk élményeket a tananyaghoz kapcsolódóan. A gyerekek ugyanis szeretnek tanulni és gondolkodni. Csak már leszoktatták őket róla.