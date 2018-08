Élménytábor Szegeden, tizedszer: 3 nap rock a Tisza Gyöngye alatt

A zenélést nem lehet sem túl korán, sem túl későn elkezdeni. Ezt tanúsítja a Pleskonics András által megálmodott és életre hívott Rocktörténet Élménytábor, amelyet idén augusztus 15. és 17. között tizedik alkalommal rendezett meg a Védőháló Egyesület a Tisza Gyöngye alagsorában. A zenepedagógiai és önismereti műhelytábor most is nagy népszerűségnek örvendett – 30–40-en voltak kint mindhárom nap.– Mindenki felé nyitottak vagyunk. Nálunk nincs olyan, hogy valaki idős vagy fiatal a zenéléshez, netán nem illik hozzá. Még egy pedagóguskollégám is kilátogatott hozzánk, hogy elsajátítsa az oktatási módszereimet a könnyűzenével kapcsolatban – mesélte Pleskonics András, alias Dr. Rock, hozzátéve, a tábor résztvevői leginkább a 20. századi könnyűzene és a rock történetébe nyernek betekintést.A napközben folyó nonstop zenehallgatást rövidebb ismertetők és elemzések kötötték össze, olykor pedig közös kreatív játékok, etűdök, helyzetgyakorlatok kaptak főszerepet. A tábor munkája nem korlátozódott kizárólag a zenére, hanem az általános kortárs műveltség, a művészeti alkotással és befogadással kapcsolatban mutat be modelleket, élményszerző gyakorlatokat.– A passzív zenebefogadás ilyen módon sokszínű, interaktív művészi alkotóélménnyé fejlődik. Az egyes napokat értékelő megbeszélés, csütörtökön pedig örömzenélés zárta. Most is alkotó, összművészeti jellegű műhelymunka folyt a rocktörténeti egyetemi kurzus hallgatói, a Premier Művészeti Szakiskolások, az IH Dr. Rock Klub, a Szegedi Zenészek Társasága és a Városi Rock Klub törzstagsága, valamint a D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpont aktív csapatának részvételével. A tábort a szegedi önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának támogatásával hívtuk életre – mondta Dr. Rock.Kispál Sára és Turcsán Fruzsina – akik a táborban ismerkedtek meg – gyerekkoruk óta foglalkoznak a zenével. Sára német–ének szakos pedagógus, míg Fruzsi gazdaságinformatikus-hallgatóként jár Plesi kurzusára az egyetemen. Ott hallottak a táborról először, Fruzsi már második éve résztvevője. Azt mondták, sokat tanulnak a három nap alatt, kiváló kikapcsolódás ez számukra. Mindenkinek javasolják, pláne, hogy ingyenes.