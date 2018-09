Élményteli tábor a nehéz sorsú roma gyerekeknek - Úszásoktatáson, egész napos fürdőzésen vehettek részt Mórahalmon

Mindkét szegregátum gyerekeinek

Három napon át táboroztak a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben a Cserepes sori és az Árpa utcai szegregátumban élő roma gyerekek. Mindennap változott a csoportok összetétele, szombattól hétfőig csaknem százhúsz diáknak nyújtottak élményteli kikapcsolódást.– Minden nyáron megszervezzük ezt a tábort a két tanodánk gyermekeinek. Idén azonban csúsztunk, ugyanis egy pályázaton az egyik tanoda támogatást nyert a programok megvalósítására, viszont a forrást hónapokkal később, a napokban kaptuk meg. Meg kellett várnunk a kifizetést, hiszen több százezer forintba kerülne a három nap. Mindenképp szerettük volna, hogy ne csak a nyertes, hanem mindkét szegregátum részesüljön a táborban, ebben segítségünkre volt a szegedi önkormányzat és Mórahalom polgármestere is – részletezi Nagy Mihály, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.Megtudtuk, ez már a hatodik alkalom volt, hogy Mórahalmon táboroztattak. Korábban Sziksósfürdőn és a Balatonon szervezték meg az eseményt, de Nagy Mihály elmondása szerint az utóbbi nem nyerte el tetszésüket.– Elsőtől nyolcadik osztályig vannak itt fiatalok, de van olyan is, aki már szakközépiskolába jár. Ez az egyetlen lehetőségük a strandolásra, nyaralásra, hiszen a szülők anyagi helyzete nem teszi lehetővé. A gyerekek már aggódtak, hogy az idei tábor elmarad, folyamatosan kérdezték, de minden a támogatástól függött. Sikítozva fogadták a hírt, hogy a hétvégét a fürdőben tölthetik – emelte ki az elnök.Úszásoktatásban, egész napos fürdőzésben, illetve finom ételekben és italokban volt része a nebulóknak, sőt, egy idős házaspár nagylelkű felajánlásának köszönhetően papucsot és fürdőruhát is kaptak azok, akiknek nem volt, vagy otthon felejtették.– Már sokadik alkalom, hogy itt vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat. Voltunk már a Sziksósfürdőn megrendezett táborban is, de ez jobb, mert tisztább a víz, lehet ugrálni, és még csúszda is van, amit nagyon szeretünk. Megtanultunk úszni is! Nagyon jókat játszunk az unokatestvéreinkkel és a barátainkkal, már mindenki ismer mindenkit – nyilatkozta két csobbanás között Angéla és Klaudia.