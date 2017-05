Élő madárijesztők őrzik a kukoricást

– Reggel fél hatra jövök – meséli Attila, akit munka közben szólítunk meg a Maty-ér közelében, a hatalmas kukoricatábla melletti őrhelyén. A fiatal férfi ugyan szóba áll velünk, de azért megemlíti, hogy szigorúak a szabályok.



Nem telefonálhat, nem nagyon mozdulhat el a kempingszékről. A szék mellett támaszkodik a zsákja, egész napra való élelmet hozott magával, mivel egészen este fél nyolcig tart a szolgálat.



Attila egy internetes hirdetésen akadt a kedvező ajánlatra. A hirdető cég félnapos képzést is tartott számukra, itt felvilágosították őket arról, hogy milyen madarak veszélyesek a vetésre, így például a galambokat kell elriasztaniuk. – A rigó is szereti a magokat, de azok nem járnak erre – mosolyog a fiatalember. A gyakran a földeket ellepő sirályokat nem kell elüldözniük, mert azok a kukacokat kapkodják ki a földből.



– Jó keresetnek számít – magyarázza Attila. – 625 forintot keres óránként, napi 14 órányi munkáért 8750 forint jár. Igaz, csak másnaponta kerül rá a beosztás, de így is nyolcvanezernél is többre jön ki a bér.



– Én kitaláltam egy jó hangos riasztót – már mutatja is a férfi a műanyag palackot, amelybe vascsavarokat szórt. – Jól megrázom, csak úgy rebbennek a galambok – nevet Attila. Kiderült, hogy a riasztóeszközökről maguknak a munkavállalóknak kell gondoskodniuk.



– Odaát a túloldalon asszonyok vannak, ők dudával járják a területet – tette hozzá a férfi. Az asszonyok még csak egy napja szegődtek madárijesztőnek, nem akartak beszélni a munkájukról. Attilától azt is megtudtuk, hogy időszakos munkáról van szó, mindösszesen két és fél hónapig tart. – A kényes növényeket a továbbiakban már olyanok kezelik, akik jobban értenek hozzá. – Nekem nincs sem érettségim, sem szakmám – vallja be Attila. – Ez nagyon tetszik, kár, hogy csak két és fél hónapig tart.