Élő nőt, férfit, állatot nem adnak, de gumiból minden van - A szegedi szexbúvóhely ebédidőben a hűtlenkedőké

A tükrös ajtó mögött a fülledt erotika az úr

A hűtlenkedők foglalják le a lakást ebédidőben

Adnak diáklányruhát, nyakkendőt, „nevelőpálcikát"

„Szuper szenvedélyes órákat töltöttünk itt, a szexhinta volt a kedvencünk. Zsófi és Ervin" – ha valaki azt mondja ezelőtt pár nappal, hogy ezt vagy ehhez hasonló bejegyzéseket olvasok majd egy vendégkönyvben, biztos kinevettem volna. De azóta már jártam az első és egyetlen szexbúvóhelyen Szegeden. Hogy hogy bukkantam a hely weboldalára, már tényleg nem emlékszem, csak arra, hogy fél perc múlva a „diáklányos" csomagajánlatot böngésztem, és eldöntöttem, hogy ha törik, ha szakad, írok erről valamit az újságba.A szexbúvóhely oldalán cím nem, csak egy telefonszám van megadva, amit azonnal hívtam is. Emese vette fel, és a legnagyobb megdöbbenésemre azonnal belement abba, hogy találkozzunk. A címet SMS-ben kaptam meg, ahogy mindenki, aki oda készül. Annyit írhatok le, hogy a lakás Újszegeden, egy társasház földszintjén van.Este hat utánra beszéltük meg a találkozót, és Emese már a kapuban várt, hogy aztán körbevezessen egy olyan helyen, amit eddig csak filmeken láttam. Egészen pontosan valaki mesélte, hogy a filmeken ilyeneket lehet látni.A lakás egyébként nem nagy, egy átlagos másfél szobás társasházi ingatlan, egészen az előszobáig. A tükrös ajtó mögött viszont már a fülledt erotika az úr, a bordó falak között csuda dolgokat látni.Az első szobában máris ott a szexhinta, ami tényleg hasonlít egy hintára, csak nem a hatéves Lacika szokott benne ülni, hanem mondjuk a már felnőtt Marika, akit kedvére lökdöshet a partnere. Nem tehetek róla, de a Pom Pom meséi jutottak az eszembe, onnan is az a mondat, hogy „egy szellő hintáztatta az ágat". Hát a szexhintát nem a szellő mozgatja, abban szinte biztos vagyok.Vendéglátónk szerint mostanában ez az egyik legnépszerűbb segédeszköz, de hogy nem a legfurcsább, az biztos, de ezekről majd kicsit később.Megtudtuk, hogy Emese a lányával közösen „üzemelteti" a szexbúvóhelyet, amire egyébként semmilyen különleges szabály nem vonatkozik. Aki számlát kér mondjuk egy kétórás titkos randevú után, az ugyanúgy szálláshelyről kapja, mintha egy hotelben töltött volna valamennyi időt.Emese azt is elmondta, hogy egy éve vágtak bele az üzletbe, és úgy néz ki, megérte.– Visszatérő vendégeink is vannak. Volt, aki a születésnapját ünnepelte itt, vagy házassági évfordulót tartottak, ebédidőben pedig a hűtlenkedők foglalják le a lakást – mondta Emese, aki szerint huszonévesek és ötven felettiek is fordultak már meg a szexbúvóhelyen.Aki menni szeretne, annak telefonálnia kell, utána kapja meg a címet, a kulcsot pedig a ház előtt adják oda neki.– Sajnos élő nőt, férfit, párokat, állatot nem tudunk biztosítani, csak gumiból – térít vissza Emese a technikai részletek után az igazán érdekes dolgokhoz.Aki viszont élő partnerrel töltene egy kis időt az erotikus lakásban, azt lehetőségek tárháza várja. A már említett szexhintán kívül még ugyanabban a szobában van egy bilincsekkel felszerelt – nem tudom másképp írni – kötözőkereszt a falra erősítve. Ha valaki rossz kislány vagy rossz kisfiú volt, oda lehet bilincselni, és az erre a célra szolgáló „paskolóval" akár meg is lehet büntetni.Az eszközök rendeltetésszerű használat esetén biztonságosak. Eddig a masszázsággyal volt egyszer gond, leszakadt, amikor egyszerre ketten csináltak valamit rajta. Nagy tanulság tehát, hogy a masszázságy egy embert bír el csupán.A szexbúvóhelyen valóban maximális kiszolgálást kaphat a látogató. Azon túl, hogy tematikus heteket tartanak (decemberben például a Mikulás-jelmez a menő), fakultatív programokat is szerveznek.Lehet például helikopteres kirándulást vagy hajókázást kérni. Ilyenkor autóval hozzák, viszik a párokat a lakás és a repülőtér vagy a kikötő között.Ami pedig a legszórakoztatóbb, hogy csomagajánlatok közül is lehet válogatni. A teljesség igénye nélkül: van rendőrlányos, utcalányos, táncoslányos és diáklányos is. Ehhez adnak diáklányruhát, nyakkendőt, „nevelőpálcikát" síkosítót, és persze óvszert. Aki rossz volt matekból, az a szegedi szexbúvóhelyen még biztosan javíthat az átlagán.