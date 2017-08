Előreláthatólag megtartják a tűzijátékot Szegeden

Tizenegy éve történt



2006. augusztus 20-án másfél millió ember gyűlt össze a budapesti rakpartokon, hogy megnézze a tűzijátékot. A viharjelzés ellenére senki sem számolt azzal, hogy tragédiába torkollik az ünnep. Pontban 21 órakor csapott le a vihar, de akkor már nem nagyon volt menekvés. Hárman a helyszínen meghaltak, az áldozatok egyike egy 12 éves kislány volt. Rá és egy 30-40 év körüli férfira a budai rakparton dőlt egy fa, és agyonnyomta őket. A harmadik áldozat egy idősebb hölgy volt, aki a pesti rakparton nézte volna a tűzijátékot. Ketten a kórházban vesztették életüket.

Az Országos Meteorológia Szolgálat és a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium tájékoztatása szerint jelenlegi, friss adataik alapján 17 és 18 óra körül a csapadék veszít intenzitásából, 20 óra körül egy-két futó zápor még előfordulhat, de kiadós eső már nem lesz. 21 óra magasságában 5-20 km/óra átlagsebességű enyhe szél várható. Az ünnepi tűzijáték megtartásának a jelenlegi adatok szerint előreláthatólag nem lesz akadálya, az extravagáns elemekkel tűzdelt különleges produkció 21 órakor kezdődik - tájékoztatta a delmagyar.hu-t Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft ügyvezető igazgatója.Valószínűleg lesz eső vasárnap, de az eddigi előrejelzések szerint nem mossa el a tűzijátékot. Az operatív csapat, ha kell, akár a rendezvény előtt percekkel is leállíthatja a fellövést.– Ami a mezőgazdaságnak már nagyon hiányzott, az most megérkezik: eső lesz a hétvégén – mondta Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. Nyugatról ismét hidegfront érkezik hazánkba, ami térségünk felé haladva veszít az erejéből. A Dél-Alföldre vasárnap napközben érkezik meg, az átvonulás pedig az esti, éjszakai órákig is elhúzódhat. Ez azt jelenti, hogy az augusztus 20-i rendezvényeket, köztük a tűzijátékot megzavarhatja eső.– Jelen állás szerint arról, hogy a tűzijátékot elmossa-e az eső, nem lehet felelősségteljesen nyilatkozni, képlékenyek a számítások, és folyamatosan változnak az előrejelzések – hangsúlyozta a meteorológus. Annyi biztos, hogy a szombati 34-35 fokos csúcshőmérséklet után vasárnap jelentős lehűlés, 20 fok körüli hőmérséklet várható.– Tisztában vagyunk vele, hogy előfordulhat eső, de az nem zavarja a tűzijátékot. Csak extrém erős szél vagy vihar esetén állítjuk le a rendezvényt. Szemerkélő esőben fel lehet lőni a rakétákat – magyarázta Németh István, a szegedi ünnepi programokat szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője.Hozzátette, a helyszínen lévő operatív törzs, ha szükséges, akár a tűzijáték előtt percekkel is lefújhatja a rendezvényt. Az operatív törzsben minden érintett szerv – a rendőrség, a meteorológiai szolgálat, a mentők, a szervező cég és a katasztrófavédelem – képviselői vesznek részt. A szervezők aggregátorral is készültek, így egy esetleges áramkimaradás esetén is fel tudják szólítani hangszórókon keresztül a tömeget, hogy hagyják el a területet.