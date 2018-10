Először a sünik és a nyuszik játszhattak: a Cső utcai óvoda kapta az óriás játékdoboz tartalmát - fotók

A Nyuszi és a Süni csoport izgatottan várta a meglepetést. Ők a legnagyobbak az óvodában, így ők játszhattak először az Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány által összegyűjtött játékokkal. Ezeket később persze szétosztják a csoportok között.Építőkockák, kisautók, babák és puzzle-k is megbújtak a dobozokban, amelyeket egy nagy kocsin kellett betolni a terembe, annyi volt belőlük. Az alapítvány 600-ra saccolta a játékok számát, de később kiderült, jóval több van.Egy egész zsáknyi plüssállatka került elő az egyik zsákból. A gyerekek azonnal rávetették magukat. – Ilyen van otthon is – mondta egy kislány az óvónőjének boldogan, hiszen kedvence már vele lehet az oviban és otthon is.Noel egy nagyon vagány, piros repülőt szúrt ki magának az egyik dobozból, amelyet lelkesen megmutatott nekünk is, és csoporttársainak is, mielőtt elvonult vele játszani egyik társa mellé, aki addigra már óriási tornyot épített színes kockákból.