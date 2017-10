Először született oroszlánkölyök a Szegedi Vadasparkban - fotók

Akik az elmúlt napokban a Szegedi Vadasparkba látogattak, meglepődhettek azon, hogy az oroszlánok háza melletti útszakaszt lezárták. Ennek oka most kiderült: első alkalommal született oroszlánkölyök a Vadasparkban!A 2012-ben érkezett Nadja és Timba szerelmének szüleihez hasonlóan fehér színű gyümölcse október 19-én, hajnalban jött világra.Miután a nagymacskáknál az első ellés mindig kritikus, a Vadaspark munkatársai aggodalommal figyelték mind az anyát, mind kölykét, és ennek az oka a lezárás is, hogy az első héten a lehető legnagyobb nyugalmat biztosítsák számukra.A szakemberek most már úgy látják, hogy a kicsi szépen cseperedik, az anyai ösztönök is jól működnek, ezért feloldhatják a zárlatot. Tehát, aki a keddi halloween napi programra ellátogat, az némi szerencsével a kis oroszlánt is meglesheti az oroszlánház ablakán keresztül.