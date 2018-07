Előzetesbe került a prostituáltakat futtató férfi

A gyanú szerint a férfi 2015. decembere óta előbb Belgiumban, majd Németországban és Dániában bérelt apartmanokban biztosított lehetőséget egy szegedi nőnek, aki prostitúciós tevékenységet folytatott. Mindezeken túlmenően ugyanezen időszakban fenyegetéssel, majd fizikai erőszakkal egy másik szegedi nőt is rávett arra, hogy előbb Szegeden, majd Németországban dolgozzon prostituáltként. A gyanúsított felügyelete alatt álló sértettek keresetüket rendszeresen hazaküldték a férfi részére, illetve azért, hogy a bűncselekményekből származó pénzt elrejtsék a hatóságok elől, azt részben gyanúsított hozzátartozója részére utalták.



A gyanú szerint a férfi naponta beszámoltatta telefonon a prostitúciós tevékenységet folytató nőket az ebből származó bevételeikről, a folyamatos fenyegetések és pszichikai erőszak fenntartása mellett. Több alkalommal ki is utazott hozzájuk, hogy a megkeresett pénzt személyesen vegye el, valamint személyesen felügyelje tevékenységüket.



Az erőszakkal, illetőleg fenyegetéssel elkövetett kerítés bűntette, valamint kitartottság bűntette miatt indult eljárásban a főügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárásban részt vevő más személyek jogellenes befolyásolásának, megfélemlítésének veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye okán tett indítványt a kényszerintézkedés egy hónapra történő elrendelésére.



A járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítványnak helyt adva elrendelte a gyanúsított letartóztatását egy hónapi időtartamra, figyelemmel ara is, hogy a gyanú tárgyát képező bűncselekményeket külföldi elítélés hatálya alatt követte el. A bíróság végzése nem végleges, azzal szemben gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.