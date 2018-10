Elpusztult baromfikat szórtak szét a tiszaszigeti kirándulóhelyen

Ferenczi Ferenc polgármester kutyasétáltatás közben bukkant rá a baromfitetemekre a Mélypont közelében. Fotó: Török János

Hétvégén osztotta meg közösségi oldalán a tiszaszigeti polgármester felháborodását amiatt, hogy valaki baromfitetemeket szórt szét a település külterületén. Ferenczi Ferenc posztjából kiderült, a népszerű kirándulóhely, a Mélypont közelében kutyasétáltatás közben bukkant rá a körülbelül 20 baromfitetemre.– Nem először fordult már elő ilyen a településen, korábban a térvári úton is láttam pár baromfitetemet. Vélhetően valakinél megdöglöttek ezek az állatok, és ő úgy döntött, szétszórja az emlékhely közelében. Döbbenetes volt számomra, nem szeretném, ha rendszeressé válna ez – mondta lapunk kérdésére a településvezető.A meggondolatlan cselekedet elkövetőjének azt üzente közösségi oldalán, hogy az orrfacsaró bűz és a fertőzésveszély miatt a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű cselekedetektől.Ő maga az első munkanapon, vagyis szerdán megtette a szükséges bejelentéseket, feljelentést tett a rendőrségen és a Szegedi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát is értesítette, ahonnan kint jártak a helyszínen.Utánajártunk, mi a teendő háznál tartott állatok elhullása esetén. Megtudtuk, minden esetben – ám különösképpen, ha az tömeges – a tulajdonosnak be kell jelentenie állatorvosának. Majd az elhullott állat tetemének tulajdonosa köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni – állt a Csongrád Megyei Kormányhivatal válaszában. A gazdasági célú haszonállatok tetemeit az ATEV Zrt.-hez vagy a gyepmesteri telepre kell elszállítani.Amennyiben az állati eredetű mellékterméket közterületen találják, vagy tulajdonosa ismeretlen – ahogy a tiszaszigeti esetben is –, akkor az illetékes települési önkormányzat, vagy közúton a közút kezelője jár el. A tiszaszigeti tyúktetemeket az önkormányzat munkatársai szedték össze, majd szállították el az ATEV Fehérjefeldolgozóba Hódmezővásárhelyre, az önkormányzat költségén. Ám a kormányhivataltól megtudtuk, célszerű a tulajdonost megkeresni, hiszen az a felmerült költségeket köteles az önkormányzatnak megtéríteni.Némi kivételt azonban enged a jogszabály: az elhullott, kedvtelésből tartott állatok és a kis létszámú állattartó te-lepeken elhullott baromfi, nyúl, továbbá három hetesnél fiatalabb malac teteme az állattartó ingatlanán, legfeljebb évi 100 kilogramm össztömegig elföldelhető, a talajvíz magasságától függően. A hivataltól kapott tájékoztatás arra is kitért, a szabályozás megszegőinek az elszállítás költségein túl bírságot is kell fizetniük.