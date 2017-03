Elromlott ATM: hat hete lebeg a semmiben István 59 ezer forintja

Ezt kell tennünk



Ha nem kapjuk meg a kért összeget az ATM-ből, mindig a bankkártyát kibocsátó pénzintézet ügyfélszolgálatán kell jeleznünk panaszunkat. A bankok úgynevezett HelpDeskjének elérhetőségei a bankkártyánk hátoldalán is rajta vannak. Az ATM-en bankoktól függetlenül, és amennyiben az automata üzemképes, a tranzakció után megjelenik egy felirat, hogy ha nem kaptuk meg a pénzt, akkor hívjuk fel a kiírt számot – ez szintén a bankkártya HelpDesk-vonala.

Tudta?



A legtöbb bankkártya-visszaélést az úgynevezett paypass módszerrel követik el a tolvajok. Magyarországon ugyanis 5 ezer forint alatt nem kell PIN-kódot megadnunk vásárláskor, elég a kártyánkat odaérinteni a terminálhoz. Bankkártyánk elvesztése vagy ellopása után azonnal hívjuk fel a kártyakibocsátó bankot, és kérjük kártyánk letiltását. A bankok azt ajánlják, hogy mindenki fizessen elő sms kártyakontroll szolgáltatásra, mivel így mobiltelefonunk segítségével figyelemmel kísérhetjük a bankkártyánkkal kezdeményezett összes tranzakciót. A bankok az 5 ezer forint alatti érintőkártyás fizetésekről is azonnal küldenek szöveges üzenetet. Ennek segítségével azt is megtudhatjuk, hogy ellopott kártyánkat melyik üzletben használták az sms érkezésekor a tolvajok.

– Az üllési OTP-s bankautomatából szerettem volna még január 25-én felvenni 59 ezer forintot, ami nem sikerült, mert a pénzt nem adta ki a készülék – mondta az Üllésen élő István. A férfi a tranzakcióról az sms-t megkapta, az automata levonta az összeget, de bankjegyet nem adott ki. Azonnal bement személyesen bankja szegedi fiókjába, majd választ a problémájára levélben február 1-jén kapott, de akkor is csak annyit írtak benne, hogy a tranzakció még 60–120 napig eltarthat.– Hat hét elteltével a mai napig nem jutottam hozzá a pénzemhez. Hihetetlen, hogy az elektronika világában ennyit kel várnom arra, hogy ismét hozzájussak a saját pénzemhez. Ráadásul az ATM valóban rossz volt, ezt azóta kicserélték – magyarázta a férfi. Az OTP-s bankautomatában MKB-s bankkártyát használt – vesztére. Az OTP kommunikációs főosztályának tájékoztatása szerint csak saját ügyfeleiknek tudják a probléma bejelentése után hét napon belül előzetesen jóváírni a ki nem adott összeget. De ehhez is csak akkor tud a bankkártya-tulajdonos hozzáférni, ha a bank megnyugtatóan kivizsgálta a problémát, és a reklamáció jogos volt. A vizsgálatról általában levelet küldenek ügyfelüknek a probléma bejelentésétől számított 30 napon belül, és a jóváírás csak ezután válik véglegessé. Ha más bank kártyáját használja valaki automatáikban, akkor a hibát a kártyakibocsátónál kell jeleznie a károsultnak, majd a két bank felveszi egymással a kapcsolatot, és a jóváírás csak ezután történhet meg. Ez valóban 60–120 napot vehet igénybe.– Már annak is örülünk, hogy egyáltalán van bankautomata Üllésen. A nagyközségben csak ez az egy OTP-s van. Egy kisgépet akartam venni az összegből, amit aztán újra levettem személyesen a bankfiókban. Mindig kétszer veszek fel pénzt havonta, hiszen az ingyenes. Most emiatt egy harmadik tranzakcióra is kényszerültem, amiért a bank 600 forintot számolt fel. Ez sem igazságos. Vajon 120 napot várnának arra is, ha az automata egyszer többet adna a beütött összegnél? – kérdezte István.