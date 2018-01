Szeged - Mióta megnyerte Szabó Marcell a szegedi Nemzetközi Bartók Zongoraversenyt 2014-ben, évente visszatér a győzelme helyszínére - még akkor is, amikor már többek között New Yorkban és Párizsban is bemutatkozhatott. Legközelebb február 5-én játssza kedvenc szerzőinek műveit a zeneművészeti karon.