Első alkalommal szerveztek sommelier-záróvizsgát Szegeden - kitekintettek a világ boraira is

– Húsz éve dolgozom a vendéglátásban, így a sommelier végzettség ráépülő szakmaként tud segíteni a pályám további szakaszán. Olyan mélységű és színvonalú tudást kaptunk, amit külföldön is kamatoztatni tudunk – fejtette ki Bozó Zoltán, aki külön dicséretben részesült a vizsgán nyújtott teljesítményéért. – Világszinten képesek vagyunk borösszeállítást adni, képben vagyunk a világ boraival – fogalmazott.– Több mint negyvenéves tapasztalattal rendelkezem, de még mindig tudnak újat mondani a borokról, és az ilyenre foglalkozásomból adódóan mindig nyitott vagyok – mondta a rangidős vizsgázó, Barta László, a Algyői Halászcsárda tulajdonosa. – A magyar borokkal tisztában vagyok, de a külföldiekkel kevésbé, ezt a hiányosságot tudtam pótolni. Bejártam a világot, tizennégy éves korom óta a vendéglátásban tevékenykedek, szükség van elhivatottságra. Egy volt tanárom szerint ez egy utálatosan szép szakma, hiszen amikor más ünnepel, akkor mi dolgozunk, és ez fordítva is igaz. Ezt ennyi idő alatt már megszoktam, de a feleségem kevésbé – jegyezte meg nevetve.– Számomra öröm, hogy ilyen teljesítménnyel zárhattuk az első Csongrád megyei képzésünket, az összes vizsgázónk sikeresen szerezte meg borpincér képesítését – mondta Sutus Attila borszakértő. – Megismertettük a résztvevőkkel Magyarország huszonkét borvidékének borfajtáit, ezek környezeti adottságait, valamint kitekintettünk a világ számos borára. Olyan képzést biztosítunk tanulóinknak, amelynek köszönhetően külföldi munkájuk során is megállják a helyüket – fogalmazott a gyakorlati képzés oktatója.– Fiatalkoromban nem szerettem a borokat, de általában az ember azért nem kedvel valamit, mert nem ismeri. Nincs kedvenc borom, életem során rendkívül sok kellemes meglepetés ért, így nem tudnék kiemelni favoritot – mesélte. – Úgy vélem, mivel kis mennyiségben termelünk itthon bort, ezért nincs lehetőség rá, hogy a világpiacra kikerüljenek borfajtáink. Van egy mondás, miszerint a magyar bor világhírű – Magyarországon belül. Nem áll a hazai bortermelés mögött akkora marketinges munka, amivel világmárkává emelkedhetnének a különböző boraink – magyarázta Sutus Attila.