Első fecske Szegeden a Fonó Klub

Jövőre is támogatják a néptáncot és a népzenét a Halmos Béla Program keretein belül - jelentette ki a program vezetősége a szegedi Fonó Klubban. A többek között szakmai képzéseket és táncházprogramokat is támogató projektből Szeged is részesül.

A Zűrös Banda a színpadon. Országosan is sikeresnek bizonyult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) táncházakat és népzenét támogató Halmos Béla Programja. Szegeden a Millenniumi Kávéházban helyet kapó Fonó Klubban a támogatott programok nagy érdeklődés mellett zajlottak eddig, ezért úgy döntött az NKA és a Halmos Béla Program vezetősége, hogy soros, éves sajtótájékoztatójukat a szegedi klubban tartják. A Cseh Tamás Program mintájára létrehozott Halmos Béla Program többek között támogatja a népzenei utánpótlást, a színvonalas nép- és világzenei produkciók fellépési lehetőségeit bel- és külföldön, valamint a táncházak működését. Emellett szakmai képzések, a tehetséggondozás, a fesztiválokon való fellépések és koncertlehetőségek bővítése és a médiajelenlét növelése az NKA ez évi terve – fejtette ki Liber Endre, a Halmos Béla Program megvalósításáért felelős kollégium vezetője. Liber Endre elmondta: van igény a népzenére, és ezt szeretnék kielégíteni a tehetségek támogatásával. Erre ideális helynek tűnik a szegedi Fonó Klub, amely koncerthelyet nyújt a feltörekvő énekeseknek, együtteseknek. – A Fonó Klub az első fecske itt Szegeden – mondta Liber Endre. A sajtótájékoztatón fellépett a Fölszállott a páva idei különdíjasa, Erdélyi Luca és a Zűrös Banda. Liber Endre, a Halmos Béla Program megvalósításáért felelős kollégium vezetője. A kollégium vezetője szerint az idei év szintén sikeres lehet, ha megmarad a tavalyihoz hasonló 300 milliós költségvetés, amelynek egy része az Artisjus üres adathordozók után szedett jogdíjakból származó bevételéből származik.

