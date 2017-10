Első gyerek a családban, avagy kezdő szülők kutyát nevelnek - 2. fejezet: nevelési tervek

Órák kérdése, és megjön… mármint a kutya. Igazából ez a végjáték a legnehezebb, bár mi az előző 7 hetet is hasonlóan nehezen éltük meg, mint ezt a pár órát. Ezt a bejegyzést is azért most írom, hogy teljen az idő, hogy végre indulhassunk.A lakás amúgy Marci-kompatibilissé vált, vagyis az első posztban felvázolt aggodalmaimat sikerült orvosolni, és most nagyon elégedettek vagyunk, hogy pakolás közben eszünkbe jutott egy csomó más dolog is. A kiságya megvan, van kutyatál, pelenka (ami csak nevében az, mielőtt valaki azt hinné, hogy annyira felvilágosult és modern szülők lennénk, hogy azonnal gumibugyit húzunk szegény kiskutya hátsójára). Szóval pelenka, hám és póráz. A többi majd később, de ahogy így nézzük a kis dolgait olyan, mintha már itt lenne.Még 2 óra az indulásig…

Előzetesen már sok nevelési elvben megegyeztünk, de ez valahol biztos félresiklik majd. Egy valami biztos: a hálószoba tiltott terület. (Várjunk ezzel pár napot azért…) A kanapé fontos kérdés.Sokan azt hiszik, hogy a francia bulldog a „leteszed és ottmarad" típusú kutya, aki ahhoz is buta, hogy arrébb menjen, ha neki valami nem jó. Ráadásul nem tudnak úszni.El kell, hogy szomorítsunk mindenkit, hogy bár önmagukban vicces jószágok, valójában nagyon is fogékonyak a tanulásra, érdeklődőek és…(remélem ülnek) bátrak is! Jó, hajlamosak megsértődni, és depresszióba esni, ha úgy érzik, ők ki vannak közösítve.Ezek fényében eltökélt szándékunk, hogy a kutya ne nőjön a fejünkre, azaz attrakcióra képes, átlagosan jól nevelt kutya legyen. Na jó, nem egészen.

Hallgasson a nevére

Hallgasson a gazdáira

„Ül, fekszik, jön" parancsok ismerete és vezényszóra, nem tetszés szerinti időpontokban való alkalmazása

Aludjon a helyén

A hely nem a gazdái hasát/hátát, fejét jeleni az ágyban

Kutyatoalett rendeltetésszerű használata, ami nem a puzzle-méretű darabokra való szétrágást takarja

Nem lesz teljes egészében lakáskutya, szóval télen-nyáron megyünk sétálni.

Lehetőleg csak minden 3-5. alkalommal sértődjön csak meg

Legyen cipőundora

Ne érdekelje a szemét, azaz ne akarjon tejben áztatott, a répa héjával díszített kávézaccot enni a kukából

Gyorsan tanulja meg az időbeosztásunkat

Ezek a kezdeti tervek, aztán meglátjuk, ki fog győzni, miután ő nem győzhet!Holnap jelentkezünk az első közös nap és első esténk élményeivel