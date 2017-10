Első gyerek a családban, avagy kezdő szülők kutyát nevelnek - 3. fejezet: íme Marci, a cukorpofájú ˝ördögfajzat˝

Marci az Instragramon!



És igen, rendes szülőhöz méltóan teleposztoljuk az internetet a gyerekkel. Szerencsére arra azért gondoltunk, hogy a több száz ismerősünk torkán csak viszonylag kis mennyiségben nyomjuk le ezt a kis tornádót, így aki mégis kíváncsi rá, az saját oldalán (@marcifrenchie) megtekintheti életének főbb mozzanatait!

Sehogy!

Hát akkor megvagy, Marci!

Ez az én hibám volt, ugyanis ki kellett mennem, és aztán jogos volt a szemrehányás, hogy mégis hogy képzelem, hogy vissza akarok feküdni, amikor őfelsége a kiságya közepén trónolva tekintget körbe a birodalmában? Én hibám, elnézést!

Imádjuk!

Komoly kihívás a gyereknevelés…erre 3 nap után rájöttünk. Így a három napot - csak hogy utolérjem magam - gyorsan összesűrítem, hogy utána minden egyes boldog napnak tudjak egy posztot szentelni.Legalábbis ha rólunk, mint kutyabolondokról van szó. Afelszólításra aztán teljes reboot következett: mégis hogy válasszunk ennyi kutyából, amikor a kocsit telepakolnám az összessel?Vagyis próbáltuk tartani magunkat ahhoz, hogy majd aki hozzánk jön. Ennek az lett a vége, hogy az összes kutya, 2-3 kivételével bevonult egy épített faházba, miután gyorsan lerohanták az etetőtálat. De Marci ott maradt, egy szerintem homokszínű társával. Jó, tudom nem ez a hivatalos színe, de őszinte leszek, elfelejtettem, így nekem marad a világosbarna vagy homokszínű megnevezés. De azt legalább tudom, hogy Marci vörös.Érdeklődve kóválygott a lábunknál, ránk tekintgetett - jelzem páromat az első szemkontaktus után megvette -, majd amikor felvettem, hozzám simult. Oké, ez eldőlt, onnantól kezdve rajtam feküdt, és nem nagyon akart leszállni.Az út hazafele különösebb kaland nélkül telt, a lakásban 1 négyzetméternyi területen bolyongott, amiben a kiságya is benne van. Amit mondjuk magától vett birtokba úgy másfél másodperc alatt. Hát, szívmelengető érzés volt, ahogy eldobta magát. És, a legjobb, hogy nem fordított hátat.Fél óra alvás után már bátran túrta a takaróját, és gyorsan kiderült, hogy a ruhákra, plüssökre varrt tájékoztató cetlik zavarják a legjobban, ugyanis feltett szándéka ezeket minél nagyobb erővel eltávolítani - mint az anyja.Bár szegénynek sokat segítene, ha nem csúsznának szét a lábai, és nem menne le spárgába erőlködés közben. Nyugodjon meg mindenki, balesetek voltak, de ez belefér.Szerencsénk volt az első estével, ugyanis vendégségben voltunk, ahova ágyastól, takaróstul átcuccoltuk a gyereket. A babusgatás és a játék így persze még jobb volt, hogy mindenki őt akarta. Azért amikor nem foglalkoztunk vele, csak felismerte, hogy milyen jól mutatna a barna a fehér szőnyegen… a bűnbánó tekintet elmaradt. Éjszakára el is ájult, és jól bírta reggelig. Mondjuk az reggel fél 6-ot jelentett.Aznap aztán megjöttek az első alattvalók is uraságához, aki rettentő mód élvezte a figyelmet, és az 1 négyzetmétert már sokszorosára bővítette. Azért az ajtóban a küszöb, vagy egy belógó papucs komoly visszatartó erő, hogy ne menjen ki a szobából, de így is talál magának elfoglaltságot. Például szerzett egy papucsot…konkrétan a lábamról. Igazából ezzel felerősítette azt a mélyre elnyomott érzést, hogy találtam egy sokkal jobb szobamamuszt. Ám legyen! Ez a papucsfétis odáig fajult, hogy ha nem jut el a helyére aludni, akkor inkább benne fekszik, bárhol.Marci ugyanis éjfélre új erőre kapott, aminek az lett a vége, hogy pánikszerűen rohangált a sötét nappaliban, is jött ki belőle minden, ami csak volt, és reszketve vetette be magát a hálóba, hogy mégis hol az istenben vagyunk. Szerencsére egy kis babusgatás és a papucsomnak hála lenyugodott. De annyira persze nem, hogy újra aludjon, hanemAztán gyorsan lefojtotta Danit, a gumikacsát, és Sebastian, a citromsárga plüssrák gyilkolásával folytatta. Mondanom sem kell, hogy mindössze 3 órakor aludt el, és egészen 3/4 6-ig bírta, amikor is fejjel a papucsomba bukva találtuk meg.Megvolt tehát az első kritikus este. Ennek köszönhetően úgy elfáradt, hogy a reggeli játékot is egy óráig se bírta, majd délig újabb alvás, majd egy újabb órás őrjöngés jött.A délután hasonló ütemben zajlott.Olyan szinten nem zaklatta a dolog, hogy az se tűnt fel neki, hogy elmentem, és az se, hogy visszajöttünk. Még csak oda se nézett. Ez egy remek teszt volt, ugyanis most már nap közben a munka miatt egyedül lesz otthon.Az előző este nehézségei miatt úgy döntöttünk, hogy késő délutánonként nem hagyjuk aludni, vagy max. egy órát, utána kicsit terrorizáljuk, hogy lassan alakítsa át a bioritmusát hozzánk.És a lakás bármelyik pontjáról nyíl egyenesen vissza tudott menni a kiságyába. Ez annyira vicces volt, hogy inkább hagytuk. De így is jól sikerült, mert mindössze egy gyors rohamot kaptunk tőle este, és, mint aki jól végezte dolgát, 3 órakor megint szépen elaludt.Kicsit izgultunk a másnap miatt, ugyanis aznap volt először egyedül nap közben. Résnyire nyitott szemmel konstatálta távozásunkat, majd párom deles hazaérkezéséig csillagos 5-ös viselkedést produkált: minden kelléket a pelusra helyezett, a szoba - nagyjából - egyben maradt, ésA délutánt hasonlóan jól bírta, bár mire én hazaértem, addigra megint úgy lefáradt, hogy megpróbált ugyan elkísérni a kanapéig, hogy legalább egy simogatást kapjon a kéznyalásért, már bukott is le a szőnyegre aludni. Egyem a kis szívét! Aztán futott a szobában két maratont, majd elkezdte behordani a cuccait a hálóba. Párás szemekkel konstatáltuk, hogy egy nap alatt rájött, ha sötét van, akkor rövidesen vonulunk aludni. 10 órakor aztán az Álom Manó szépen fejbe csapta a családot, és reggel negyed 6-kor az óvatos kis osonására keltünk. Nem tehet róla, hogy a kis körömcipői kopognak a laminált padlón :)Reggelre úgy kialudta magát, hogy hirtelen felindulásból körbe járta a konyhát és a fürdőszobát is, bár a konyhában egyedül annyi tetszett neki, hogy mi is kint voltunk, így rá tudott feküdni valaki lábára, hogy közben a másikét rágja. Mire indulásra készen lettünk, az Álom Manó újra elrabolta, és ha így folytatja, kb. akkor ébred, mire hazaérünk!