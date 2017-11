Első gyerek a családban, avagy kezdő szülők kutyát nevelnek - 7. fejezet: pörög, mint a ringlispíl

Már megint rohadt sok idő elment mindenre, így a mai bejelentkezés apropója pont az, hogy egy kis rendszert vigyek a dolgokba. Amit tudok majd tartani.Ez már csak azért is jó, mert téma van bőven.Kezdve mindjárt azzal, hogy Marci rövidesen az egész családot az ujjai köré csavarja. És rövidesen világuralomra is fog törni, ugyanis amióta kitette a lábát az utcára, csak úgy omlanak utána az emberek.Jó dolog, hogy kijöhetünk utcára, így nem csak a mi fejünk szellőzik ki, hanem Marci is abbahagyja a lakás leamortizálását. Igazából látom magam előtt, ahogy megtervezi az aznapi programját:

mivel úgy is nagyon soká jönnek még haza anyámék, így simán kakálhatok oda, ahova akarok, úgyse fogom tudni, miért fogja tízszer elmondani, hogy Marci!!! Mit csináltál? MARCIII! Aztán ha ezzel végeztem, megtekintem a fiókos szekrény foggantyúját, még nem elég rusztikus, így rágok rajta egy kicsit. A pelenka meg ROHADTUL idegesít!!! Miután rápisiltem, inkább csinálok belőle konfettit. Meg, a szekrény kisugárzása miatt nem jó helyen van most az ágyam, ezt nem értik meg. Inkább kihúzom a szoba közepére. Az a rongy meg mégis minek bele? Eleve azt hiszik, hogy azok a pacák hasonlítanak az én lábamhoz? Hát a fejem ekkora! De már legalább délután van, mindjárt jön apa, aki mellett végre jót tudok aludni a szivacson. Mert mindig ott ül lent a földön. Aztán egyszer anya is jönni fog, akkor végre nem nekem kell lefoglalni magam."

Marci az Instagramon!



És igen, rendes szülőhöz méltóan teleposztoljuk az internetet a gyerekkel. Szerencsére arra azért gondoltunk, hogy a több száz ismerősünk torkán csak viszonylag kis mennyiségben nyomjuk le ezt a kis tornádót, így aki mégis kíváncsi rá, az saját oldalán (@marcifrenchie) megtekintheti életének főbb mozzanatait!



Marci lassan világuralomra tör.

Szóval szerintem így állhat össze egy napja. Ugyanis ugyanazokat a köröket futjuk napról napra:Ezek örök kérdések, de már csak 9 hónap van, hogy 1 éves legyen, és addigra ezek a kérdések is megoldódnak.Viszont hatalmas élmény vele sétálni. Mondjuk kicsit növeli a távot, hogy cikk-cakkban közlekedünk, ergo 5 méteres szakaszt 15-re növesztjük, de jó kondi az biztos. Ráadásul viszonylag keveset tud csak úgy galoppozni mellettünk, mert most eltökélt szándéka az összes falevél levadászása, megevése és/vagy szájban tartása, de lehetőleg egyszerre. És egyben itt utalnék vissza az elején leírt fél mondatra, hogyUgyanis kevés kivétellel tényleg mindenkit levesz a lábáról. Valaki a mérete miatt azon aggódik, hogy miért hozzuk ki egyáltalán a levegőre, más a cukizást nem tudja abbahagyni. A büszke szülő melle meg csak dagad, természetesen.Azért volt egy kalandos találkozásunk is egy öregasszonnyal: épp a szegedi napsütésben sétáltunk, amikor már egy messziről gyanús nő közeledett. Az undor és a fintor az arcán közelebb se változott, majd vetett Marcira egy megvető pillantást, aki mit sem érzékelve az egészből szeretettel rohant volna hozzá, és fülét hátracsapva dugdosta ki a kis nyelvét, hogy simogassák meg végre. A nő erre annyit tudott reagálni:

Maga szájkosár nélkül sétáltatja?

Az én temperamentumomat ismerve csodálkozok magamon, hogy annyit reagáltam csak, hogy

Mégis melyik végére rakjam?

Mielőtt az ideg elvitt volna, gyorsan megsimogattam Marcit, aki már rohant is a következő falevélért, szóval dráma nem volt. De azért a karomban meg a lábamban is megjelent a bizsergés, hogy mi lenne, ha lendületet kapna valamelyik… Na mindegy, ha a gyerekemre fognak megjegyzést tenni, akkor azt hiszem ennyinél nem állok meg.