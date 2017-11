Első gyerek a családban, avagy kezdő szülők kutyát nevelnek - 9. fejezet: ez most már háború!

Marci az Instagramon!



És igen, rendes szülőhöz méltóan teleposztoljuk az internetet a gyerekkel. Szerencsére arra azért gondoltunk, hogy a több száz ismerősünk torkán csak viszonylag kis mennyiségben nyomjuk le ezt a kis tornádót, így aki mégis kíváncsi rá, az saját oldalán () megtekintheti életének főbb mozzanatait!

Ez most már háború. Mondjuk jelenleg álló, de akkor is. A kakikérdés kezd elfajulni, és jelen pillanatban nem igazán eldöntött, ki kiért van. Mi úgy gondoltuk, Marci van értünk, de ő ezt máshogy gondolja.Azzal kezdődik az egész, hogy az első nem-nél „ideggázt" vet be, és megpróbál elgázosítani minket. Igazi kéjenc, mert a szenvedésünket angyali tekintettel nézi végig.De ha nem nézi végig, akkor azt tetteti, hogy alszik. Délután.2-3 órát. Persze. Közben pedig 3 percenként nyomat valamit, csak hogy ne szokjunk el. Tudjuk Marci, hogy itt vagy, köszönjük!A héten amúgy elhangzott a "vagy ő, vagy én" mondat is. Mondjuk azt nem árulom el, ki kinek mondta, de ez azért jelzi a helyzet súlyát. És jó internet-növendék lévén mit csinálunk, jól megnézzük a "bulldogos csoportban", hogy ki mit ír. Igazából nem lett sokkal jobb. Sőt! Marci még csak most múlt 3 hónapos, és papíron 7-8 hónapos-1 éves korára lesz teljesen szobatiszta. Az még mindig nagyon soká van. Ez is épp elég sokk, de amikor olyannal találkozunk, hogy "nekem 3 hónapos, és 2 hét alatt lett szobatiszta", vagy "5 hónapos és egyik napról a másikra meg fog történni". Így se jobb. De a legkegyetlenebb kommentek a "nagy öregektől" jönnek, hogy sok kitartás, türelem és takarítás. Köszönjük! Mint a nagyszülők, hogy az ő idejükben hogy kellett gyereket nevelni.Szóval ez a kérdés súlyosbítja a napjainkat. Igazából ha vele vagyunk, annyira nem durva a helyzet, mert - bizonyos keretek között - lehet szabályozni, és sikerült 80 százalékos hatékonysággal az erkélyre szoktatni. Kivéve, amikor kitalálja, hogy hideg van, éhes, szomjas, hallott valamit a nem használatos 3. szobánkból, vagy épp "várj meg a játékkal, beszaladok pisilni a szőnyegre!" elvet követi.De amíg nem vagyunk itthon, akkor pusztít csak igazán. Aztán meg így néz ránk. (fentebb)Nem baj, küzdünk!Közben megkaptuk az utolsó oltást is, a veszettség ellenit is. Továbbra is szerelembe esnek az orvosok és nővérek, ha beállítunk. Most kalandos volt az út, mert nem velem jött, hanem párommal. Én úgy értelmeztem, hogy énekelt neki út közben, amikor elmesélte az utat, szerinte viszont végig nyühögött. Hát, nézőpont kérdése.Az orvosnál aztán szóba került, hogy ha rövidesen be fog fagyni a kis hátsója (ah, de jó lenne, akkor a fentebbi problémánk megoldódna... na mindegy, vicceltem csak), szóval mivel jön a tél, majd adunk neki is valami vitamint. Az orvos páromra nézett, és miközben ketten próbálták az asztalon tartani Marcit, aki nekiindult volna épp ismerkedni, csak ennyit mondott: ennek? Ahogy látom neki feleslege!Oké, ezek szerint túl jó állapotban vagyunk.Mondjuk eddig minden oltás után megkérdezte az orvos, hogy nem volt-e rosszul vagy nem volt-e bágyadt. Hát, ez nem. Szerintem képtelen rá.