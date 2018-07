Első napok az ÁGOTA XXII. évi országos találkozóján

2018. július 22-én tartotta hivatalos megnyitó ünnepségét az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) Országos Közhasznú Alapítvány Doboz – Szanazugon, az ÁGOTA Táborban. Immáron 8. éve, hogy a Szeged - Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója társ szervezője ezeknek az országos táboroknak. Az ÁGOTA Tábor, az „Állami Gondozottak Országos Találkozója" elnevezés mozaik tömörítése. A 22 éve rendszeresen visszatérő országos program az ország valamennyi megyéjéből fogad állami gondoskodásban élő gyermekeket és fiatalokat. Az ÁGOTA alapítója, Kothencz János 1996-ban indította útjára az első olyan programstruktúrát melyben a támogatott gyermekekkel lelkes önkéntesek foglalkozhattak. Kothencz nem titkolt szándéka, hogy egyfajta szemléletváltást szorgalmazzon a gyermekvédelmi szakellátásban. Ennek a szemlélet építésnek pontosan az a lényege, hogy ne csak felügyeljék, vagy csupán szolgáltassanak a családját vesztetett gyermek számára, hanem a velük foglalkozók hozzáállása törődőbb alapú legyen. Az ÁGOTA Táboroknak legfőbb üzenete, hogy a gyermekek megérezzék, hogy az érdemeiktől függetlenül elfogadhatók és szeretetre méltók. Talán a gyerekek ezért is nevezik így az ÁGOTA Tábort „10 napos mennyország".A 22. évi országos találkozóra július 21.-én érkeztek meg a családból kiemelt fiatalok az ország minden megyéjéből. A csaknem 400 gyermek mellett 150 fő önkéntes és egy 50 fős technikai személyzet szorgoskodik. Az ÁGOTA Tábor 600 fős közösségét köszöntötte Kiss - Rigó László szeged - csanádi püspök, aki megnyitó beszédében felhőtlen kikapcsolódást kívánt valamennyi gyermeknek. Ugyancsak biztató, bátorító szavakat intézett a tábor lakóihoz Fülöp Attila a szociális területekért felelős államtitkár. Dr. Piros Attila Csongrád Megye Rendőrfőkapitánya valamint Dr. Polyák Zsolt Békés Megyei Rendőrfőkapitány szintén köszöntötték a gyermekeket. A megnyitó ünnepségen az alapítvány számos támogatója képviseltette magát, így Dr. Kovács József a térség országgyűlési képviselője, Juhász Tünde Csongrád Megyei Kormánymegbízott, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és még sokan mások. A megnyitó meglepetés vendégei között voltak Mons. Antonio Mennini érsek a Vatikán államtitkárságáról, valamint Báró Gelsey Vilmos Londonból. A megnyitó ünnepségen többször elhangzott az alapítvány bűnmegelőzés terén elért eredményessége valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal megvalósított hatékony együttműködése. Köztudott, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és annak elnöke Dr. Hatala József régi együttműködő és támogató partnere a Szeged-Csanádi Egyházmegyének és az ÁGOTA Alapítványnak. A legutóbbi években is sok ezer fős bűnmegelőzési stratégiát valósított meg a két együttműködő szervezet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hathatós támogatásával. A megnyitó ünnepségen elhangzott az is, hogy rövidesen már a saját tulajdonú táborában szervezheti az ÁGOTA az országos találkozókat. Tass - Alsószenttamáson sikerült a kormányzat támogatásával megvásárolni egy több mint 7 hektáros területet melyen máris elkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések. Például a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács segítségével a teljes területet a vagyon megóvás érdekében éppen a hetekben kerítik körül. Ezt követően indulnak el a csaknem 1000 fő befogadására alkalmas fejlesztések. Az „ÁGOTA Falva" névvel illetet terület az ország valamennyi állami gondoskodásban élő fiataljának otthonául szolgál majd. Itt lesznek az ÁGOTA Táborok és számos más bűnmegelőzési, üdültetési, kulturális, terápiás, képzési és lelkiségi programok. A terület a Szeged-Csanádi Egyház megye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának valamennyi gondozottja számára is állandó programhelyszínként szolgál majd. Ahogyan azt Kothencz János, az ÁGOTA alapítója beszédében is elmondta, reméli, hogy a XXV. jubileumi ÁGOTA Tábor megnyitó ünnepségét már ott fogják tudni megvalósítani. A terület hivatalos neve: „ÁGOTA Falva" – Ifjúsági, Szabadidős, Kulturális, Képzési és Lelkiségi Központ. A megnyitó ünnepség véget értével a gyermekek és munkatársak körbevezették vendégeinket a tábor terültén.Az ÁGOTA Tábor második és harmadik napja önfeledt szórakozásban telt. Az ismerkedő vetélkedőn a gyermekek és munkatársak egyaránt jól szórakoztak. A komolyabb ismerkedés lehetőségét szolgálta a KÁSZPEM alapú kliens csoportos együttlétek melyben a bizalom került és a közösség fontossága került előtérbe. Az olykor záporokkal tűzdelt napok sem szegték kedvét a táborlakóknak. A harmadik nap sportvetélkedőkkel, focival, ping-pong-al csocsóval és számtalan más ügyességi játékkal teletek. A csaknem 600 fős tábori közösség hangulata fergeteges és szinte valamennyi gyermek felszabadult örömmel várj az elkövetkezendő bő egy hét meglepetés programjait.Az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásért országos közhasznú) Alapítvány, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi szolgáltatója, köszönetet mond a programjaihoz nyújtott segítségért támogatóinak:Európai Unió, Emberi Erőforrások Minisztériuma - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Mol- Új Európa Alapítvány, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Mystic Nails Hungary Kft., Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Szegedi Vízmű Zrt., Alföld Ambulance Kft., az ÁGOTA valamennyi önkéntese.Az EFOP-1.3.5-16-2016-00807 kódszámú nyertes pályázat keretében a Társadalmi szerepvállalás erősítését tűzte ki célul az alapítvány a közösségek fejlesztésével;Az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú nyertes pályázat keretében, a társadalmi kohézió erősítése a cél hátránykompenzációs tevékenységsorozattal, melyet az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató összefogásával tud a két szervezet megvalósítani.Az EFOP-1.8.9-17-2017-00017 kódszámú nyertes pályázat keretében pedig különféle prevenciós programokat tud megvalósítani az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.Az ÁGOTA Alapítvány köszöni valamennyi támogatójának a támogatást!