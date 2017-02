Elsőfokú ítélet: mégsem kell visszafizetni a túlórapénzt a rendőröknek

– Volt olyan is, hogy a buszban kellett eltölteniük az éjszakát, hogy azonnal bevethessék őket, ha például zendülés alakul ki – magyarázta a szolgálat és a készenlét közötti különbséget Balázs Ildikó , a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének (TMRSZ) ügyvivő főtitkára.– A készenlét ideje alatt otthoni környezetben, szabadon lehet tölteni az időt, miközben az értesítéstől számított meghatározott időn belül szolgálatra kell jelentkezni, arra alkalmasnak kell lenni – fejtegette a Szima Judit ügye miatt kissé viharvertté vált szakszervezet vezetője.Tavalyelőtt, amikor naponta ezrével lépték át a magyar–szerb határt a menekültek, rengeteg rendőrt vezényeltek a térségbe az ország minden pontjáról. A legtöbben úgy tudták, hogy a lakóhelyük elhagyásával lényegében szolgálatba is álltak, ami a visszatérésükig tart. A megyei kapitányságok közül volt, ahol készenlétként számolták el azt az időt, amikor nem járőrözött a rendőr, de volt, ahol túlszolgálati óradíjat számoltak a nehéz körülmények között eltöltött időért is. 2015 karácsonya előtt ez utóbbiaktól követelte vissza az országos parancsnokság állásfoglalása után a munkáltató a túlóradíjat.A TMRSZ-hez fordulók ügyében több jogi eljárás is elindult. Az egyik esetben azok, akik a munkáltatójuktól fizetési meghagyást kaptak, szolgálati panasszal fordultak a kapitánysághoz, ahol dolgoznak. Ebben az esetben a kapitányság szerint a fizetési meghagyással szemben nem lehet panaszt benyújtani. Ez az ügy most a Kúrián landolt, itt fog eldőlni, hogy perelhetők-e, vagy sem.A második esetben azok perelnek, akik készenléti díjat kaptak erre az időre, de szerintük túlóradíj járt volna. Ezek a perek folyamatban vannak. Van olyan megye, ahol a kapitányság ugyan visszakövetelte a pénzt, de most az eljárás szüneteltetését kérte, magyarul áll az ügy, egyelőre nem kell visszafizetni a pénzt.Az alapesetben nyert a szakszervezet első fokon pert, amikor is visszakövetelték volna a túlóradíjat. Itt a bíróság elfogadta a rendőr érdekvédők érvelését, miszerint például a buszban töltött éjszaka is szolgálatnak számít, így túlóradíjként kifizethető. A rendőrség akkor azt állította, hogy a jogszabályt tévesen értelmezve utalt ki a rendőröknek túlszolgálat címén díjakat a határvidéken végzett munka után az ott pihenőben töltött időre.Amennyiben másodfokon is elfogadják a szakszervezet érvelését a próbaperben, többen is bírósághoz fordulhatnak.