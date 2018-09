Elsős ikerpárral vártuk a vakáció végét jelző becsengetést, Auróra és Jázmin boldogan ment iskolába

A tanév „menetrendje"

Maroslelén ünnepeltek is

A maroslelei általános iskolában a tanévnyitó egyúttal jubileumi ünnepség is volt: 185 évvel ezelőtt, a járásban először itt indult a szervezett oktatás – ennek tiszteletére szakmai konferenciát és szentmisét tartottak, illetve emléktáblát kapott Sztopor János kántor-tanító. Ünnepeltek a makó Návay-iskolában is tegnap: itt a 95. tanév indulását köszöntötték.

Egy korosztály viszont biztos, hogy izgatottan és boldogan ment iskolába: az elsősök, akik most kezdik meg tanulmányaikat. Idén egy ikerpárt kísértünk el a nagy napra. Auróra és Jázmin már nagyon várták az első becsengetést – és nem is csalódtak első iskolás napjukban.– Jól aludtunk és most sem izgulunk – mosolygott tegnap reggel Horváth Auróra és Horváth Jázmin, amikor a szakadó eső elől reggel fél 8-kor beléptek a Szegedi Madách Imre Kéttannyelvű Általános Iskola kapuján. Az ikreket első iskolai napjukra kísértük el: óvodás éveik után szeptember 3-án beültek az iskolapadba. Azt nem állítjuk, hogy először, mert tavaly ősz óta jártak már előkészítő foglalkozásokra, de igazi iskolásokká tegnap váltak.A lányokat a kéttannyelvű osztályba vették fel, ők is, és szüleik is büszkék voltak, amikor megjött erről az értesítés. – Más iskola nem is jött szóba, ide akartak járni – mesélte édesanyjuk, Horváth-Kriska Hajnalka. Osztálytársaik a havonta tartott ismerkedő délutánoknak köszönhetően már nem voltak idegenek, ahogyan a tanító néni sem. – Ő nagyon cuki – árulták el a lányok. Gyakorlatilag tehát már megszokott közegbe érkeztek hétfő reggel.– Szép a terem – állapították meg a lányok, miközben elfoglalták az egyik első padot. – Innen jól fogunk látni – magyarázták döntésüket. Aztán pedig türelmesen várták, hogy 8 óra legyen – idejük volt rá bőven, hiszen tartva a reggeli káosztól, szüleikkel már 7 órakor elindultak otthonról, hogy biztosan ne késsenek el. Közben szállingózott a többi gyerek is. Volt, akivel apukája beült egy kicsit a padba, hogy ne legyen egyedül, mások tolltartóikat mutogatták büszkén egymásnak, de volt olyan is, aki már olvasgatni kezdte a teremben kifüggesztett színes tablókat.– De édesek vagytok. Egyik szebb, mint a másik – köszöntötte a gyülekező gyerekeket Hudák Katalin tanítónő. Majd tájékoztatta a szülőket és a gyerekeket is, hogy az eső miatt az udvarra tervezett évnyitó műsor reggel biztosan elmarad. Helyette az igazgató köszöntötte az elsősöket az ebédlőben, majd az iskolát most kezdő legkisebbek fogadalmat tettek. „Szót fogadunk, betartjuk az iskola szabályait és megtanulunk írni-olvasni" – ezeket ígérték meg.– Ma még csak játszunk, barátkozunk – mondta el az első nap programját Hudák Katalin. – A jelszavunk, hogy tessék mosolyogni, mert boldog iskolásokat szeretnénk ezekből a gyerekekből nevelni. A cél, hogy szeressenek ide járni.Az első percek ismerkedésébe mi is belehallgattunk. Arra a kérdésre, ki mit szeret a legjobban csinálni, volt, aki gondolkodás nélkül rávágta: tanulni. Auróra és Jázmin azonban egységesen azt mondták, a „testvéremmel játszani".Gyorsan eltelt az első tanítási nap: Jázmin és Auróra kora délután már élményekkel telve mesélték, mi történt velük az iskolában. – Lerajzoltuk a nyaralásunkat, és a mienket megdicsérte a tanító néni – dicsekedett Auróra. – Nagyon tetszett a csengő hangja, olyan szép dallam – csacsogott Jázmin, és el is énekelte, hogyan szól minden 45 perc után. De megtudtuk még tőlük, hogy voltak az udvaron, mindenki kapott ajándékot, és mennek majd moziba meg korcsolyázni is. – Nagyon jó volt. Várjuk, hogy holnap is mehessünk – tették még hozzá.A tanév tegnap kezdődött, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. Az általános iskolásoknak 181, a szakgimnáziumokban tanulóknak 179, a gimnázumokba és a szakközépiskolákba járólnak pedig 180 napot kell majd a padban ülniük. Az őszi szünet október 27-től november 4-ig, a téli szünet december 22-től január 2-ig, a tavaszi szünet pedig április 18-tól április 23-ig tart majd. A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban január 19-én tartják, az országos kompetenciamérést pedig május 29-én rendezik meg. Az írásbeli érettségi vizsgák május 3-án kezdődnek nemzetiségi nyelv és irodalommal, a magyar nyelv és irodalom érettségi május 6-án, reggel 8-kor lesz. Az írásbeli vizsgák május 24-én zárulnak. A szóbeli vizsgák emelt szinten június 5. és 13. között, középszinten pedig június 17. és 28. között lesznek.