Elsősegélytréning a szállodai személyzetnek - Szigorú előírások védik a tragédiáktól a vendégeket

A Novotel Szegedben defibrillátort is tartanak 2010 óta, amelynek használatára is ki van képezve a személyzet. Fotó: Karnok Csaba

Egy svédasztalos vacsora után egy ötfős magyar baráti társaság mindegyik tagja rosszul lett Thaiföldön, a csoport egyik tagja pedig a kórházba szállítás után meghalt.A hír még egy hét után is borzolja a kedélyeket, és csak találgatni lehet, hogyan történhet meg, hogy egy luxusszállodában ételmérgezésben hal meg valaki, ráadásul úgy, hogy segíteni sem tud rajta a helyszínen senki a személyzetből.

Amíg a mentők megérkeznek

A kórház egy sarokra van

Az ételallergiára kell nagyon odafigyelni

Természetesen az eset nehezen ültethető át a magyar viszonyokra, hiszen itt sem olyan egzotikus halat nem tartanak, amely a gondot okozta, és nagy mennyiségben mérgező hatású, se az nem képzelhető el, hogy a mentő 40 perc alatt ér ki a helyszínre. Mégis kíváncsiak voltunk arra, Csongrád megyében mennyire felkészültek a szállodák a vészhelyzetekre, vagyis arra, ha a vendég életét kell megmenteniük.– Kollégáink egészségügyi tanfolyamot végeztek, és ahogyan minden gépkocsivezető, tisztában vannak az alapvető elsősegélynyújtási teendőkkel – mondta el Gál István, a szegedi Art Hotel igazgatója. Hozzátette: mindig van, aki egy újraélesztést el tud kezdeni, amíg a mentők megérkeznek.A Novotel Szegedben defibrillátort is tartanak 2010 óta, amelynek használatára a recepciósok, a front office dolgozók és a vezetőség is ki van képezve. – Alapszintű és defibrillátoros újraélesztést is tanultak a kollégák – mondta el Bartos Zoltán műszaki vezető. Hozzátette: apróbb baleseteket leszámítva nem történt még baj a szállodában, de adott esetben fel lennének készülve ilyen helyzetre, tíznél több dolgozójuk tud szakszerű segítséget nyújtani.Vezekényi Péter, a Grand Hotel Glorius Makó igazgatója azt emelte ki, hazánkban sokkal jobb a mentővel való ellátottság, mint Thaiföldön.– Nem tarthat ilyen sokáig a szakemberek kiérkezése, de a személyzetünk is részt vesz elsősegélytréningen, így ők is el tudják kezdeni ilyen esetben a legfontosabb teendőket. Bár nálunk nincs, de egyre több helyen elérhető már a defibrillátor is, az szintén nagy segítség lehet, ha életet kell menteni.A hódmezővásárhelyi Ginkgo Hotelben komolyabb probléma még soha nem fordult elő, kisebb rosszulléttel kapcsolatosan azonban van már tapasztalat. – Az elsősegély-tanfolyamot végzett kollégák egyből tudnak segíteni, és persze azonnal hívják a mentőt is – mondta el Lénárt Dóra igazgató. Hozzátette: a városban nincsenek nagy távolságok, a kórház ráadásul egy sarokra van a szállodától, ami szerencsés adottság. – Az viszont nonszensz, hogy ha egy ilyen eset előfordul, azt a személyzet csak tehetetlenül nézi, mint ahogy az állítólag Pattayában történt – tette hozzá a szállodavezető.A felszolgált ételekkel kapcsolatosan minden igazgató úgy fogalmazott, Magyarországon szigorú HACCP-rendszer van érvényben, amelynek betartását a hatóság rendszeresen ellenőrzi is, így az ételfertőzések esélye minimális.– Engedélyt is csak akkor kap egy intézmény, ha betartja a rendelkezéseket, amelyek olyan apróságokig is elmennek, mint hogy melyik deszkán pucolják a zöldséget, és melyiken vágják a húst – magyarázta Vezekényi Péter, hozzátéve: a higiénés előírások Európán kívül nem mindenhol ilyen szigorúak. – A mi immunrendszerünk ráadásul nincs felkészülve azokra a fertőzésekre, amelyekkel szemben a helyiek már immunisak – tette hozzá.Gál István a hazai protokollal kapcsolatosan kiemelte: nálunk az ételallergiára kell nagyon odafigyelni, a problémát okozó összetevőket az étlapon is fel kell tüntetni:– Természetesen akinek olyan súlyos allergiája van, az maga is tudja, hogy rá kell kérdeznie, dolgozunk-e a konyhán azzal az alapanyaggal, hiszen bizonyos esetekben már a jelenléte is elég az allergia kiváltására, nem kell, hogy az elfogyasztott ételben benne is legyen.