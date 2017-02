Elszabadult a Horthy úszóház Szegeden

A szegedi hivatásos tűzoltók drótkötelekkel rögzítik mindkét építményt. A műszaki mentés irányítását átvette a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A helyszínre riasztották a szegedi önkéntes tűzoltókat is. Az úszóháznak és az úszó lakóháznak ugyanaz a tulajdonosa.



Döbbenetes méretű és mennyiségű jégtábla indult el a Tiszán Szegednél, ezek folyamatosan surlódnak az úszóházhoz, most is mozgatják a felépítményt.