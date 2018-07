Elszállíttatják az ebeket az IKV-s bérleményből

Törvény és a társasház is szabályozza az állattartást

– Arra ébredtem egy éjjel, hogy majd megfulladok, mintha tüzet raktak volna az orromban, és a szememet is marta a vizelet- és ürülékszag – panaszolta lapunknak a szegedi Lajkó Istvánné. Az idős asszony a Kereszttöltés utcai ház hetedik emeletén élő egyik lakót tette felelőssé a bűz miatt, amely szinte az egész épületet belengi.Elmondta, hogy az IKV-s bérlő két kutyát is tart a garzonban, az állatok sokszor az erkélyen vannak, jobb híján ott is végzik kis- és nagy dolgukat. A szél pedig viszi a szagot, és ha a lakók nem akarnak fulladozni a büdöstől, nem nyitnak ablakot. Panaszt is tett az asszony az IKV Zrt.-nél, és más lakók is kifogásolták a bérlő nemtörődömségét.– Elhiszem, hogy a szomszéd ragaszkodik a kutyáihoz, de szerintem csak akkor szabad állatot tartania bárkinek, ha el is tudja látni őket – mondta Lajkó Istvánné, aki csak egyike a panaszos bérlőknek.Felkerestük az önkormányzat ingatlankezelő cégét, az IKV Zrt.-t, amelynek elnök-vezérigazgatója, Kardos Kálmán lapunknak megerősítette, valóban kaptak bejelentést a Kereszttöltés utca 29. szám alatti épületből.– A bérleti jogviszony alapvető feltétele a bérlemény rendeltetésszerű bérlői használata. Az érintett épület 7. emeleti lakásában június 28-án napján társaságunk munkatársai bérlemény-ellenőrzést tartottak, hogy kivizsgálják a lakásban élő két eb tartási körülményeit.Az ellenőrzés során a kollégák az állattartással összefüggésben a bérlemény rendeltetésellenes használatát állapították meg, így felszólították a bérlőt az ebek 3 napon belül történő elszállítására és a jelenlegi állapot soron kívüli megszüntetésére – közölte Kardos.Amennyiben a határidő mai leteltéig a bérlő nem tesz eleget kötelezettségének, az IKV Zrt. jogi csoportja eljár a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondásának érdekében.A kutyatartással kapcsolatos hatályban lévő, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezésein kívül az adott társasház szervezeti és működési szabályzata rendelkezhet a szabályokról.Amikor bejelentés érkezik az IKV-hoz, akkor a cég munkatársai ellenőrzést tartanak, és szükség esetén eljárnak. A tapasztalatok szerint az esetek többségében elegendő az állattartó figyelmének felhívása a szabályok betartására.