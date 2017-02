Elszipkázta a fiatalokat a határvadászat

Balogh Anita és Szeleczki Krisztián szívesebben szolgál rendőrként, mint határvadászként.

Fotó: Frank Yvette

– Közrendvédelemre szakosodom az utolsó félévben. Azért jelentkeztem rendőrnek, hogy minél több embernek tudjak segíteni. Már a szakmai gyakorlatomon is tapasztalom, hogy az emberek örülnek a rendőri jelenlétnek az utcákon – mondta a kecskeméti Szeleczki Krisztián.A 20 éves fiatalember végzős a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában. Két éve még 447 jelentkező közül került be a 200 legjobb teljesítményt nyújtó felvett diák közé. A szeptemberben induló új tanévben erre a szakra egyelőre alig százan adták be felvételi kérelmüket. Hét éve még 958-an jelentkeztek, és még tavaly is 364 jelentkező volt.

Havi 200 ezer forintos kezdőbér



A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola szeptemberben kezdődő kétéves képzésére a jelentkezési lapot február 15-éig lehet postára adni. Minden 18. életévét betöltött és büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezését várják. A jelentkezőknél környezettanulmányt is végeznek, a felvételi része pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálat is. Ezt fizikai és műveltségi felmérő követi az iskolában. Egy kezdő rendőr juttatásokkal együtt nagyjából bruttó 200 ezer forintos fizetést kap. Jelentkezési lap és bővebb információ a képzésről a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján található.

A határvadászképzés betett a kétéves osztatlan oktatásnak az iskolában, amiben rendőr vagy határrendész válhat a diákokból. Sokaknak vonzó, hogy a határvadászatot mindössze hat hónap alatt lehet kitanulni, a résztvevők a képzés első két hónapjában máris munkaviszonyban állnak, azaz fizetést kapnak, majd a második hónap végén sikeres vizsga esetén a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába egy év próbaidőre nevezik ki őket.– Édesapám sorkatona volt, az egyik testvérem tűzoltó, a másik mentős. Járőrként kezdek majd, de sok minden érdekel. Kutyás rendőr is szívesen lennék. Szerintem a határvadászok hozzánk képest nem kapnak annyira alapos képzést. A rendészeti szakközépiskolában a két év alatt minden szakirányba betekinthetünk, gyakorlati képzésünkön a bűnügyi, a közlekedési és a közrendvédelmi osztályokon is megfordulunk. A diák ennyi idő alatt rájöhet, hogy melyik terület áll a legközelebb hozzá, és nem csak felületes oktatást kap. Nekem kicsit unalmas lenne csak a határ mellett szolgálnom – magyarázta Krisztián.A 19 éves, elsőéves Balogh Anita bátyja is a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában végzett. – Jelenleg a közrend és a közlekedés áll a legközelebb hozzám. A határrendészet kevésbé érdekel, ott eléggé kötött a mozgása az embernek – mondta. Leginkább az tetszik neki az iskolában, hogy bár hosszabb ideig kell koptatni a padot, de sok váratlan szituációt kell megoldaniuk a gyakorlati órákon. – A lányok legalább olyan kitartók itt, mint a fiúk. Én már női szakaszparancsnok vagyok, az osztályfőnököm szerint a határozottságom miatt jól tudom irányítani a többieket – mondta Anita.