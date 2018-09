Eltévedt szegény József a papírok és paragrafusok útvesztőjében - a kormányhivatal felülvizsgálja az ügyét

– Eltartási szerződést kötöttem egy nénivel, aki sajnos meghalt, így májustól nem kapom az ápolási díjat. A mamának jó nyugdíja volt, 93 ezer forint, úgy elvoltunk, de most minden az én nyakamba szakadt.Mióta meghalt a mama, katasztrófa az életem. Napról napra élek – kezdte a sándorfalvi Mészáros József. Az 55 éves férfi anyagi gondjait az is súlyosbítja, hogy egészségi állapota „csak" 57 százalékos, ezért a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala elutasította a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátását, arra hivatkozva, hogy az rehabilitációval helyreállítható, illetve az ápolási díj alapján nem volt egészségbiztosítása, így az ápolási díj folyósításának időtartamát nem veszik figyelembe. – Ingyenes jogsegélyszolgálatnál is jártam, de a leveleket nem volt pénzem tértivevénnyel feladni – mondta, és azt is elismerte, hogy nem is érti a vonatkozó jogszabályokat.Mészáros József elmondása szerint majdnem minden jövedelemtől és juttatástól elesett. Alkalmi munkából próbálja fenntartani magát, számítógépeket javítgat, ebből van egy kis bevétele, de már internete sincs, mert nem tudta fizetni.– Nehezen mozgok, ezért közmunkára se vagyok alkalmas. Nem vagyok eléggé rokkant, de csigolya-összeroppanásom van, dongalábam, a bokám és a lábam deformálódott, és az egyik lábam fekélyes, ezért nem tudják megműteni a csípőmet. Járógépem is van, mert ha súlyt emelek, nem bírja a térdem, és összecsuklik – sorolta.Az 55 éves férfi azt mondta, az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapja, ami meglehetősen kevés, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 százaléka, azaz 25 ezer 650 forint. Egyik ismerősétől kap néha ebédet.– Így elevickélek – fogalmazott. A konyhában megmutatta, hogy főzi meg az ebédet. A forrásban lévő vízbe ételízesítőt, majd tésztát tesz. A levestésztából mindig több zacskóval vesz, amikor akciós.Lapunk érdeklődésének hatására a kormányhivatalban újra átnézik Mészáros József iratait, új nyomtatványt küldenek neki, és újra meg kell majd jelennie a minősítést végző szakértői bizottság előtt. – Egyelőre elindult valami, majd meglátjuk, mi lesz belőle – tette hozzá.Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Csongrád Megyei Kormányhivatalt. – Mészáros Józseffel személyesen felvettük a kapcsolatot. Élethelyzete megismerése után azt javasoltuk, hogy állapotrosszabbodásra hivatkozva kezdeményezze háziorvosán keresztül felülvizsgálatát. A kérelmet formanyomtatványon és szakorvosi leletekkel együtt kell benyújtania. Sok, az övéhez hasonló esetben tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nem ismerik a nekik járó juttatásokat, azok igénylésének lehetőségét. Ezért azt javasoljuk, hogy közvetlenül a kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának ügyfélszolgálatát keressék kérdéseikkel, panaszaikkal, ahol a szakemberek megfelelően tájékoztatnak mindenkit – válaszolta megkeresésünkre a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata.