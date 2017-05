Eltiltották a sofőrt a cukortól - videó

Féléves tervezés után három hónapos építés következett. Az Airrari Szeged csapatának tagjai az utolsó simításokat végzik. Fotók: Török János

– Ő a legokosabb, azért lett csapatkapitány – mondták heves egyetértésben az SZTE Mérnöki Kar, Airrari Szeged pneumobil csapatának férfi versenyzői a csapat egyetlen lány tagjára utalva domaszéki műhelyükben.A csoport lázasan készül a szombati versenyre: május 4–6. között tizedik alkalommal rendezik meg Egerben a Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyt, ahol mérnökhallgatók által tervezett és épített, sűrített levegővel hajtott járművek mérik össze tudásukat.– Én felelek a vezérlésért, ami az idén teljesen új – mondta Gyurkó Csilla, másodéves mechatronikai mérnök szakos hallgató, a csapat kapitánya. Rajta kívül Gyulai Zoltán Kun Péter Ádám és Kósa Norbert gépészmérnökök tagjai az Airrari Szegednek.

Idén több dolog is nehezítette a felkészülést: ebben az évben kisebbek a tartályok, a biztonsági előírások is szigorodtak, bukócsővel is el kellett látni a járművet, a fogaslécet is be kell burkolni, ami mind növeli a levegővel hajtott gép súlyát. Súlyt csak a pilótán tudnak fogni, ezért Csilla fagyit és cukrot sem ehet. – A múltkor hiába jött a jégkrémárus autó, a fiúk nem engedtek a közelébe – mondta.A szegedi csapat egy egyedi újítással mutatkozik be Egerben: – A verseny tízéves történetében nem készült ilyen kormány. 3D-s nyomtató segítségével, hét darabból állítottuk össze, érintős LCD-kijelzője van – mutatták a Forma–1-es járművek kormányára hasonlító eszközt, ami a versenyautókhoz hasonlóan szintén leszerelhető.– A lengőkart is újra kellett terveznünk, mert az egri macskaköves pályán elpattog. Robogóból építettünk be rugókat, ami leköveti az utat, és kevesebb a veszteségünk – magyarázta Kun Péter Ádám.