Eltűnik a drótkerítés, és megújul a játszótér is: ilyen lesz az újragondolt Kolozsvári tér - fotók, látványtervek

Egykor a Gagarin-iskola diákjai birtokolták többnyire a Kolozsvári teret, ám a szegregált intézmény bezárta kapuit, hosszú évekig üresen állt az épület, és a terület is elvesztette korábbi funkcióját. Néhány éve a Szegedi Waldorf Iskola költözött oda, újra gyerekzsivajjal telt meg a tér, ám az 1960-as években kialakított területre ráfér a rekonstrukció. – A sportpálya tönkrement, a gyep kiöregedett, és a játszótéri eszközök is megérettek a cserére – sorolta a körzet önkormányzati képviselője, Kardos Irén. Évekkel ezelőtt már előtanulmányt is készíttetett, és most jutottak el odáig, hogy a város pénzt is tud erre szánni, nagyjából 100 millió forintot. Vakula Réka az egész teret újragondolta, ám idén nem valósul meg minden elképzelés, a parkolók rendbetétele például későbbre marad, ha további forrásokat tudnak erre fordítani.A terület megújítása már csak azért is fontos, mert Móravárosnak nincs kulturális tere, sem épülete. Az iskolától indulva egy teljesen új fogadóteret alakítanak ki, amely a városrészi rendezvényeknek is otthont adhat a jövőben. A sportpálya teljesen megújul, és csak az lesz körbekerítve, vagyis eltűnik a teret övező, több helyen lyukas drótháló is. A Veres ács utca felőli játszótér körül növényekből lesz a zöld kerítés, hogy a gyerekek ne szaladhassanak ki az autók elé. Kicserélik a játszótéri eszközöket, a szabadtéri kondiparkot pedig bővítik, és a sportpálya mellé költöztetik, hogy egységet alkosson a sportolásra szolgáló rész. A tér déli, ligetes részére a későbbiekben pedig kerékpáros tanpályát alakítanak ki gyerekeknek, és a park növényzetét is felfrissítik.Igaz, Csejtei Sándor nem a Kolozsvári tér környékén lakik, ám munkába menet vagy épp utána rendszeresen útba ejti, a szabadtéri fitneszparkban edz. Ottjártunkkor csak ő használta a kondieszközöket, ám elmondta, előfordul, amikor várni kell, olyan sokan járnak oda. – Örülök, hogy megújul a környezet, a padok és a játszótéri eszközök egy része igencsak elhasználódott – jegyezte meg.Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése zajlik, így várhatóan 4-5 hónap múlva kezdődhet a munka, s még idén birtokba vehetik a környékbeliek a megújult Kolozsvári teret.