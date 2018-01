Eltűnik a májusi hó: mintegy 60 kanadai nyárfát vágnak ki Szegeden

A Piroska téri kanadai nyárfáknak is búcsút mondhatunk. Fotó: Karnok Csaba

– Először olyan területek jöhetnek szóba, ahonnan sok lakossági panasz érkezik a pelyhedző nyárfák termésére, például a Piroska tér vagy az Etelka sor környéke – közölte kérdésünkre a szegedi városháza sajtóosztálya.Azért kerestük őket, ugyanis az évek óta érkező lakossági panaszokra tekintettel a városüzemeltetési iroda idén programot indít a 60-as, 70-es években elsősorban lakótelepekre ültetett "szöszölős" kanadai nyárfa nőivarú egyedeinek kicserélésére. Jelenleg 300 ilyen nyárfahibrid él Szeged közterületein, ezeknek pedig nagyjából 20 százaléka szöszöl – azaz összességében 60 fát ítéltek kivágásra.Ezeket a ma már húsz méternél is magasabb fákat annak idején azért telepítették a városba, mert gyorsan nőnek, igénytelenek, bírják a szmogot, és hamar árnyékot adnak. Arra azonban annak idején nem gondoltak, hogy a nőivarú fák vattaszerű termése minden év április–májusában elborítja a közterületeket. Ha föltámad a szél, időnként még májusban is „hóviharba" kerülhetünk. A fa tiszta cellulózból álló szösze a közhiedelemmel ellentétben nem allergén, viszont rendkívül zavaró, ha tele megy vele az ember szeme-szája, irritálja a nyálkahártyát, emellett összegyűlve nagyon gyúlékony is.

Pestről is száműzték



Budapesten tavaly augusztus végén döntöttek úgy a fővárosi közgyűlés képviselői, hogy 2025-ig minden fővárosi kezelésben lévő közterületről kivágják a szöszölő nyárfákat. A kivágott kanadai nyárfák helyére – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – új fákat telepítenek majd.

A fákat a tervek szerint több év alatt, ütemezetten vágják ki, és előtte a környezetgazdálkodás szakemberei a fa típusán kívül más szempontokat is figyelembe vesznek – közölte a városháza. A vágásra kiszemelt nyárfát előbb speciális műszerrel belülről is megvizsgálják, így látják a belső korhadást és üregeket. A fa életkora, mérete, a lombkorona állapota mellett azt is figyelembe veszik, hogy a közlekedés biztonságára milyen kockázatot jelent.Általában ezeknek a nagy nyárfáknak a gyökérzete is nagy – ami gyakran fölnyomja az út vagy járda burkolatát is. Ezeket a szempontokat mérlegelve lehet dönteni egy-egy faegyed cseréjéről – hangsúlyozták. Mivel a nyár puhafa, a mostanában egyre többször előforduló viharokban is gyakran kidőlnek, megsérülnek, súlyos ágak szakadnak le róluk.Kérdésünkre a városháza közölte, a kivágott kanadai nyárfákat természetesen pótolják. Ez az adott területen található növényállományba illő, legalább 3 új, előnevelt facsemete elültetését jelenti.