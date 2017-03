Eltűnik lassan a Cserepes sor - megérkezett az önkormányzat válasza

Huszonkétezer forint egy putriért

– Harmincöt éve élnek itt a szüleim, most mi lesz velük? – Istvánéknak hátralékuk van, azt ugyan még nem tudják, hogy mikor, de szerintük hamarosan költözniük kell. A bontás hírére kétségbeestek. – Egyik szemünk sír, a másik nevet – Varga Gusztáv a sarkon áll és nézi a munkagépeket, ahogy sokan mások is. Felbolydult a Cserepes sor.Az ötvenes években épült a telep a téglagyári munkások számára. A kilencvenes években a bérlakások harmadát eladták a lakóknak, a többi bérlakás maradt, sok ingatlanba önkényes lakásfoglalók vagy jogcím nélküli bérlők költöztek. Információink szerint apránként bontják le a telepet, egy tömböt a múlt héten, egyet tegnap bontottak le.A bérlők örülnek, hogy jobb körülmények közé kerülhetnek, úgy tudjuk, hogy a korábbiakkal ellentétben most a tulajdonosokkal is meg tudott egyezni az IKV. Bajban azok lehetnek, akiknek lényegében semmijük sincs.– Hova mehetnének a szüleim? Az anyám a gyámja a kisfiamnak, tizenkét éves, ő is velük él – vezet Kolompár István a házukba. – Nézze, őket akarják kitenni – mutat apjára István. Az ajtónál ágyban fekvő, csontsovány férfi szólongatja a feleségét, hogy hozza, mutassa a papírokat.– Huszonkétezer forint a bérleti díjunk – mutatja az asszony a befizetési utalványokat. – Száznegyvenezer forint tartozásunk gyűlt össze, amikor egy rokonunk segített volna, már nem lehetett befizetni – magyarázza a beteg férfi felesége.– Mi lesz velünk? – a sovány férfi elsírja magát. Idősebb Kolompár István szinte már fel sem kel az ágyból, azt mondja, hogy tébécés. Unokája, a tizenkét éves Roland most iskolában van. Roland apja, aki szüleihez vonszolt, már nincs sehol.– Leszakították a telefonkábelt – mutatja egy asszony, aki éppen mosni készült az udvaron, amikor a teherautó leszakította a vezetéket, azzal letépte a verébdeszkát, ami majdnem agyoncsapta a férjét. – Elegem van – legyint az asszony –, most hurcolkodtunk át abból a putriból, amit most bontanak éppen. Most ennek a putrinak szakadt le majdnem a teteje, olyan hevesen dolgoznak. Nem tudom, mi lesz velünk – fordul el tőlem az asszony.Az itt élők úgy tudják, hogy jelenleg néhány bérlakást bontanak le, a magántulajdonban lévőket későbbre hagyják. A rendesen fizető bérlőknek felajánlanak lakásokat, ők odaköltözhetnek, ha elfogadják azt.– Én teljesen elégedett vagyok – mosolyog Kovács Valéria , aki éppen a bontást szemléli a kapuban állva. – Öten lakunk itt, most felajánlottak egy szoba-konyhát, de az kicsi öt embernek. Alig várjuk, hogy elmehessünk. Ez itt már elviselhetetlen – magyarázza a nő.A Cserepes sor ledózerolását már régóta tervezi a város vezetése. Sok huzavona volt a tulajdonosokkal, akik karbantartották házaikat, nem akarták fillérekért eladni a városnak. Úgy tudjuk, hogy mostanára sikerült többükkel közös nevezőre jutni. A bérlőket a bontások ütemében másik bérlakásokba költöztetik, ez egyébként évek óta tartó folyamat.Megkereste lapunk a szegedi önkormányzatot azzal, hogy mi lesz azokkal, akik jelenleg jogcím nélkül élnek ezekben a lakásokban, illetve azokkal, akik önkényesen költöztek be az ingatlanokba. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan ütemezik a bontásokat, illetve mit terveznek a kiüresített területtel.Egyetlen gyermek sem került utcára a bontások miatt – közölte lapunkkal Solymos László alpolgármester. A Cserepes sori lakások majd felében vagy jogcím nélkül, vagy önkényes lakásfoglalók élnek, ezekről az önkormányzat nem vezet nyilvántartást. Az önkormányzat információi szerint, akik jogcím nélkül, illetve önkényes lakásfoglalóként a már lebontott épületekben laktak, azok a munkák előtt rokonaikhoz költöztek, vagy más megoldást kereshettek. A telep 16 bérleményében élőknek hasonló komfort fokozatú lakásokat kínálnak fel, amelyeknél figyelembe veszik a költöző családok létszámát is. A 17 magántulajdonú lakás adás-vétele folyamatosan történik, az értékesítés az eladó ajánlatának és a hivatalos értékbecslés alapján történik. A bontások az értékesítés és a bérlőkkel való megegyezés ütemében történik. A területen összesen 16 ingatlanban 64 lakást érint a dózerolás, a cél az aniszegregációs terv végrehajtása, amely tíz évvel ezelőtt a szegregátumok felszámolását is tartalmazza. A terület hasznosításáról semmilyen előzetes döntés nem született.