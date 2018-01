Eltűnt a Facebookról a mórahalmi tanárnőt gyanúsító bejegyzés

Nem derült ki, legalábbis a nyilvánosság számára, hogy pontosan mi történhetett múlt héten a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában. Ahogy hétfőn megírtuk, egy nagymama arról írt a Facebookon , hogy szerinte a hétéves lányunokáját az iskola egyik tanárnője a hajánál fogva becibálta a tanterembe, és szappannal kimosta a száját. Az asszony szerint a kislány félelmében bepisilt, és azóta fél a sötétben. A nagymama ezzel komoly felbolydulást okozott a közösségi oldalon.– Az biztos, hogy történt valami az iskolában, de hogy pontosan mi, arra csak a hétfő délutáni vizsgálat után tudok válaszolni – mondta még hétfőn a Délmagyarországnak az iskola igazgatónője. Kazi Mária azt azért hozzátette, hogy a Facebook-bejegyzés legalábbis erős túlzásokat tartalmazhat, könnyen lehet, hogy a szájmosás sem történt meg. Kedden reggel ismét kerestük az igazgatónőt, aki elmondta, hogy az édesanya és az iskola is belső nevelési ügynek tartja, és lezártnak tekinti a történteket, és az édesanya azt kérte, hogy a gyermek személyiségi jogai miatt Kazi Mária ne áruljon el részleteket a sajtónak az ügyről.Az azonban biztos, hogy a nagymama nyilvános bejegyzése eltűnt a közösségi hálóról. A bejegyzés alatt egyébként megoszlottak a vélemények arról, hogy megtörtént-e a dolog. A hozzászólók nagyobb része szerint igen, közülük sokan a tanárnő kirúgását követelik. Sokan vannak ugyanakkor olyanok is, akik fenntartásokkal kezelik Szegedi Emese állításait.A kislány szülei már pénteken is jártak az iskolában, és akkor elfogadták az iskola válaszát, sőt, úgy tudjuk, hogy a gyermek anyja bocsánatot is kért a kislány viselkedése miatt. Információink szerint az ügy hátterében a gyerek nagymamája és a kislány szülei közötti ellentét állhat.