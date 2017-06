Elveszik a társasházi gondnok lakását: nem tudták rendezni a konfliktusokat, egy sérült lány jövője bánja

A tizenhét éves Réka, aki oxigénhiányosan született, csak pakol a táskájába. Őt senki nem kérdezte, hogy mit is szeretne. Fotók: Frank Yvette

– Elmérgesedett a viszony néhány lakó és köztem – 2007-ben egy hirdetésre jelentkezett Urbanics Cecília gondnoknak egy Építő utcai társasházba. Abban állapodtak meg az akkori társasházi képviselővel, hogy a 47 négyzetméteres lakásért nem kell bérleti díjat fizetnie, cserébe rendben tartja a két lépcsőházat, az előkertet, és készenlétben áll a liftek meghibásodása esetére.Az asszony középsúlyos értelmi fogyatékos lányával és akkori élettársával költözött a lakásba egy subasai albérletből. Időközben kettesben maradtak lányával, aki oxigénhiányosan született, és kezdetben rendben is mentek a dolgok.

Elmérgesedett viszonyok

Zavarosban

– A hollandiai utazásom után kezdődtek a pletykák – a gondnokként dolgozó nő szerint akkor romlott meg a viszonya a lakók egy részével, amikor nővérét meglátogatták Hollandiában. Hazaérkezésük után többen szóvá tették, hogyan telt neki az utazásra, amelyet egyébként, ahogy a gondnoktól megtudtuk, a testvére fizetett. – Nem lesz nyugdíjam se – Cecília mintha most, tíz év után eszmélne arra, hogy a megbízási szerződés, amelyet évente hosszabbítottak meg, nem olyan munkaviszony, amely beszámít a nyugdíjba. Most azt is kifogásolta az asszony, hogy nem volt írásban lefektetve, pontosan mik a feladatai, mikor, mennyi időre mehet szabadságra. Ezeket a kifogásait lakógyűlésen is felhozta, de állítása szerint nem kapott választ a kérdéseire.A társasház közös képviselőjét is kerestük, de ő nem kívánt úgy válaszolni a kérdéseinkre, hogy az a lapban is megjelenjen. Így az ő érveit nem tudjuk leírni, ezért a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnökét kerestük. Kaplonyi György a konkrét ügyet nem ismeri, de általában annyit elmondott, hogy az úgynevezett házmesteri szolgálati lakás ritka, mint a fehér holló. A szakember szerint amennyiben a társasház önállóan dolgozó takarítónőt, gondnokot alkalmaz, akkor alkalmazottként szokták őket foglalkoztatni, a lakás bérleti díját pedig meg kell fizetni, legfeljebb elszámolják a gondnok bérében.

Ki a kiszolgáltatott?

Ezzel együtt viszont Urbanics Cecília azt is megosztotta velünk, hogy a szerinte nem tiszta munkaleírások miatt elment a bíróságra, ahol arról tájékoztatták, hogy minden szabályszerű. Így pénteken költözniük kell.– Már régen ki akarnak piszkálni bennünket, felmondták az idegeim a szolgálatot – az asszony rendületlenül pakol a zsákokba. Nem maradt más választásuk, mivel kettejük összes jövedelme a sérült Réka után járó családi pótlék és ápolási díj, hogy a családsegítőhöz forduljanak. Ott a szentmihályi anyaotthonban ajánlottak fel egy szobát számukra, pénteken ide viszik el a holmijukat. Már ami fér, a többivel még két nappal a kiköltözés előtt sem tudják, hogy mi lesz. Az átmeneti otthonban a jogszabályok szerint hat hónapra húzódhatnak meg az anyák gyermekeikkel, majd ezt néhányszor még meg lehet hosszabbítani, de végleges megoldást semmiképpen nem jelent számukra.