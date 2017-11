Élvezhetetlen a kötelező olvasmányok nagy része - megújítanák a listát a tanárok

A kötelező olvasmányok sokszor inkább elrettentik az olvasástól a diákokat – ezt tapasztalja osztályaiban Bertáné Takács Erika. Fotó: Karnok Csaba

– Szeretek olvasni. Amióta megtanultam, sok időt töltök ezzel – mesélte az ötödikes Kondor Milán. Garfield magazinnal kezdett, a képregény szerettette meg vele az olvasást. Aztán Geronimo Stilton, majd Rosszcsont Peti kalandjait falta. Mostanában Tom Gates és az Idődetektívek sorozat volt terítéken. – Az a lényeg, hogy vicces, érdekes, kalanddús legyen a történet – beszélt arról, milyen műveket vesz szívesen a kezébe.

Sok kötelező ma már élvezhetetlen

A Somogyi-könyvtár leggyakrabban

kölcsönzött gyermekkönyvei



Jeff Kinney: Egy ropi naplója sorozat; Kertész Erzsi: Helló, felség!; Berg Judit: Lengemesék; Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi sorozat; Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak sorozat; Geronimo Stilton-sorozat; Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója sorozat

Kondor Milán falja a könyveket, amióta megtanult olvasni – de kötelező helyett ő is inkább maga szereti eldönteni, mit vesz a kezébe. Fotó: Frank Yvette

Arra a kérdésre, hogy áll a kötelező olvasmányokkal, Milán azt mondta, tavaly a Szeleburdi családot kellett a suliban elolvasni, az tetszett neki. Idén A Pál utcai fiúk lesz soron, de annak még nem kezdett neki. Kérésünkre azonban beleolvasott. – Nem nagyon értem, mi van – foglalta össze az első oldal után benyomásait.Éppen ez az, ami miatt nemrégiben elkezdték feszegetni, hogy meg kellene reformálni a kötelező olvasmányok listáját. Fenyő D. György, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanára, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke egy interjúban úgy fogalmazott, sokkal inkább a jelenkor irodalmára kellene fektetni a hangsúlyt, hiszen a diákok 50-60 évvel ezelőtti műveket ismernek legújabbakként. Ugyanakkor sok olyan irodalmi alkotást olvasnak, amelyek mára teljesen élvezhetetlenné váltak a mai fiatalok számára.Az ötlettel egyetértenek a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola magyartanárai is. – Hetedik osztályban például én is Szabó Magda Abigéljét olvastatom A kőszívű ember fiai helyett, mert utóbbit kevésbé élvezik a gyerekek – mondta el Kollárné Gellai Tünde. – Persze tisztában kell lenni a klasszikusokkal, de a nehéz művekből szerintem inkább részleteket emeljünk ki, amelyek a pedagógiai és irodalmi céloknak megfelelnek. A megfilmesített klasszikus irodalmi alkotásokat megnézzük, és összehasonlítjuk az írott művekkel. Azt gondolom, nem biztos, hogy használunk azzal, ha nehéz irodalmi műveket kell feldolgozniuk a fiataloknak, hiszen pont az ellenkezőjét érjük el, mint amit szeretnénk, elriasztjuk őket az élményteli olvasástól.

Vannak kivételek

A gyerekek tudják, mi a jó nekik

Persze nem minden kötelező olvasmány élvezhetetlen. Bertáné Takács Erika szerint például az ötödikesek szeretik A Pál utcai fiúkat. – Fiúk és lányok egyaránt bele tudják élni magukat a két csapat párharcába. Hatodikban az Egri csillagok is kapcsolódik a történelmi tanulmányokhoz, ami jó. Viszont a több mint 500 oldal nagyon hosszú.Arra a kérdésre, szerintük mit olvasnának szívesen az általános iskolások, a két pedagógus azt válaszolta, egy ilyen horderejű kérdésben szükséges a széles körű szakmai egyeztetés, amelynek kiindulópontja lehet az iskolai könyvtárak kölcsönzési szokásainak áttekintése. – Várjuk a Nemzeti alaptanterv erre vonatkozó változásait. A legnagyobb baj, hogy a gyerekek már alig olvasnak, leginkább csak a rövid, könnyen érthető bestsellereket. A kötelezőket végigküzdik, de vannak jó néhányan, akik nem veszik kézbe ezeket.Ennyire egyébként nincsenek borús tapasztalatai a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtár vezetőjének. – Lehet, hogy van egy olyan réteg, amely egyáltalán nem olvas, de olyanok is akadnak, akik pedig sokat – mondta el Kulcsár Marianna. – A könyvkiadók ma már igyekeznek megszólítani a kezdő olvasókat: olyan tipográfiával és történetekkel adnak ki könyveket, amelyek csábítanak az olvasásra, és sikerélményt szereznek. Ha pedig egy gyerek megszereti az olvasást, meg lehet tartani olvasónak.A könyvtárvezető hozzátette: nagyjából 12 éves kor körül érzékelhető egy jelentős lemorzsolódás, akkor sokan abbahagyják az olvasást, főleg a fiúk közül. Aki azonban talál érdekes történeteket, ezt követően is kezébe veszi a könyveket.