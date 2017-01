Elviheti a kabátot, aki fázik: mindenhol szükség van a szabad fogasokra

Rászoruló a Kedves Presszónál. Fotó: Borbola Lilla

Megmozgatta a szegedieket a Szabadfogas kezdeményezés: egyre több helyen gyűlnek a meleg ruhák a rászorulóknak a rendkívül hideg időjárás miatt.A Szegedi Nemzeti Színház mellett már két padot is elfoglalnak az adományként kitett meleg ruhák: többnyire kabátokat találni ott, de két dobozban néhány játék is új gazdára vár. A tábla, ami a kezdeményezést hirdeti, már nem is látszik ki a ruhadarabok alól.A Mars téren is új funkciót kapott két pad: épp öt kabát kereste új gazdáját a pályaudvaron. Néhány sál is összegyűlt már a női és férfi ruhadarabok mellett. A tábla itt is hirdeti: „Szabadfogas. Ha fázol, vegyél egy kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy más fázzon, tegyél ide egyet!".A József Attila sugárút és a Kecskeméti utca kereszteződésében található Kedves Presszó elé ottjártunkkor épp egy nyugdíjas hölgy érkezett két zacskó ruhával. Mint mondja, a közelben lakik, és nem először fordul, mindig talál otthon valamit, amit elhozhat annak, akinek szüksége van rá.

Vásárhelyen és Mindszenten is viszi a kabátot, aki fázik

Már csak 1 kiskabát maradt azok közül, amiket Rostás Csabáné Hódmezővásárhelyen kitett.

Fotó: Kovács Erika

– Hoztam már egy szőrmés takarót tegnap, most meg kabátot, blézert, nadrágot. Ha jönnek új cuccok, akkor van mozgás azért – mondta a hölgy, aki kérte: ne írjuk le nevét. Hozzátette: szívesen hoz, mert örül, ha valakinek segít ezzel. Ráadásul otthon sem kell tárolni, mert méretváltozás miatt sok mindenre nincs szükség – állítja. A hölgy szerint itt nem tapasztalni, hogy „hiénák" csapnának le a jobb állapotú használt ruhákra – mint ahogy arról Budapesten több helyen beszámoltak. – Aki innen elvisz valamit, annak biztos szüksége van rá. A hajléktalanok kicsit tarthatnak ettől, bár az idősek közül is sokan rászorulhatnak, többet is láttam itt válogatni. Nem a mi dolgunk megítélni, hogy ki szorul rá – folytatta.Közben egy férfi csendesen válogatni kezdett a presszó előtti „standról". Felpróbált egy-két kabátot, és egy sálat is választott. Egy kabáttal és egy kis zacskó ruhával távozott, bizonyítva, hogy nem értelmetlen a kezdeményezés.– Három kicsi gyermekünk van. Azokat a kabátokat, sapkákat tettük ki, amiket kinőttek. Majdnem mindet elvitték – mondta a hódmezővásárhelyi Rostás Csabáné. A tabáni városrészben, a Damjanich utcában lévő falatozójuk ajtajára néhány napja hét kabátot tettek ki, egy kosárban pedig több mint egy tucat kis sapkát. Kettő kivételével már azoknak is akadt gazdájuk.

Tóth Csaba mutatta, az emberek jó minőségű kabátokkal segítenek, nem hordhatatlan ruhadarabokkal. Fotó: Kovács Erika

– Reméljük, a most üres vállfákra hamarosan hoznak kabátokat. A jelek szerint szükség van rájuk. Mi nem néztük, ki vitte el. Biztosan jó helyre kerültek. A nincs nem szégyen, hanem baj. Amikor látom, hogy néhány kisgyermeken milyen vékony kabát van, összeszorul a szívem.A falatozó tulajdonosa elmondta, ezekben a hideg napokban melegedőként is üzemelnek. – Bárkit szívesen látunk, azokat is, akik nem vendégként térnek be, hanem néhány percre melegedni. Forró teát adtunk ingyen. Jólesik az embernek egy kis meleg a kályha körül is. Többen éltek a lehetőséggel.Még papír zsebkendőt is tettek ki egy dobozban. Kiírták mellé, akinek szüksége van rá, vegyen nyugodtan egyet. – Nem most kezdtük a segítést. Már nyáron, a nagy hőségben is próbáltunk az erre járók kedvére tenni. Akkor párakaput készítettünk, és ingyen kínáltuk a hűsítőt. Segíteni jó érzés.– Két napja tettük ki a trafik elé az állófogast. A feleségem látta meg a kezdeményezést az interneten. Nem is gondoltam, hogy ekkora szükség van rá – mondta a Mindszent központjában lévő dohánybolt tulajdonosa, Tóth Csaba.

Sipos Szilvia kisfia kinőtt ruháiból akasztott néhányat a fogasra. Fotó: Kovács Erika

– Közel 30 meleg felöltő talált már gazdára. Először azokat a kabátokat tettük ki, amelyek nálunk feleslegessé váltak. Azóta már mások is hoztak. Lakik itt Mindszenten egy értelmileg enyhén sérült fiatalember, aki egész nap rója az utcákat. Célirányosan neki is hoztak kabátot, hogy ne fázzon a napi sétája közben. Amikor megláttuk, hogy erre jön, átadtuk a felajánlást, aminek nagyon megörült.Tóth Csaba elmondta, volt olyan, aki feléjük járt, fázott, és felkapott egy kabátot a sajátjára. Más a lányának vitt el egyet, de néhány órával később visszahozta, mert méretben nem volt jó. Nagyobbra cserélte.

Sipos Szilvia ottjártunkkor akasztott ki a fogasra több gyermekruhát. – A Facebookon olvastam, hogy itt lehet kitenni kabátokat. A kisfiam 3 éves. Az ő kinőtt ruhácskáiból hoztam néhányat. Nemcsak kabátokat, hanem vastag nadrágokat is, illetve overallokat, amelyekben biztos nem fáznak majd a kicsik. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a szabad fogast.