Ember-rigó barátság a Várjátékokon

A zenés gyermekelőadás középpontjában egy kislány áll, aki szeretne egy madár barátot. Erre a posztra a fekete rigót nézi ki, aki viszont úgy véli, nem elég jó a kislánynak. Ám a történet nemcsak róluk szól, hanem egy park madarairól is. Galambokról és verebekről, akik harcolnak ugyan egymással, de a végén összefognak a park réme, Micó cica ellen.



– Sűrű kis darab ez, van benne minden. Fontos üzenetek gyerekeknek, hogy össze kell tartani, nem szabad hazudni – magyarázza Tóth Loon, a rendező, aki elismerte, nehéz gyerekekkel dolgozni, hatalmas türelem kell hozzá. – A színházzal a gyermekek kommunikációs készségét lehet fejleszteni. Megtanulják, hogy mi az az összmunka. Például, hogy nem késhetnek, mert sokan várnak rájuk.



A gyerekek délelőttönként is próbálnak, de csak addig, amíg nem perzsel nagyon a nap. A rendező inkább este, a hűvösben gyakorol velük többet. Úgy véli, a mai gyerekek nem igazán izgulósak. A főszereplő kislány, Hajdu Luca sem az a fajta, aki lámpalázas az előadás előtt.



– Színpadra lépés előtt inkább a szöveget ismétlem. Régen izgulós voltam, de mára sikerült leküzdenem. A karakteremmel is könnyű volt azonosulni, ugyanis régen én is szeleburdi és türelmetlen voltam, mint a főszereplő kislány, aki most azonnal akarja magának a kis rigó barátságát – mesélte el Luca.