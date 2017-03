Emberre, állatra veszélyes: kezdődik a kullancsszezon

A patikák felkészültek a kullancs elleni védekezésre.

Fagyos, hosszú tél ide vagy oda, a kullancspopuláció nem csökkent jelentősen, a tavaszias idővel pedig aktívvá is váltak. A Tisza-parton kutyát sétáltatók már tapasztalják is a problémát: kedvenceik jó pár élősködővel térnek haza minden alkalommal. Érdemes tehát már elkezdeni gondoskodni a védelmükről.Ahogyan azonban az állatok, úgy az ember is összeszedheti a kullancsot – és nem csak akkor, ha kedvence után megy az ártérbe. Mivel ezeket az élősködőket 2009 óta nem irtják, mostanra már a városi belterületeken is elszaporodtak. Így akár játszótéren vagy köztéri parkokban is előfordulhat, hogy a kullancs belénk fúródik. Ez pedig komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet.

A vérszívó parazita által terjesztett két legsúlyosabb betegség a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, illetve a Lyme-kór. Utóbbi ellen csak úgy lehet védekezni, ha elkerüljük a kullancscsípést, kialakulása után azonban antibiotikummal kezelhető. Csongrád megyében évente átlagosan 20-40 ilyen megbetegedést regisztrálnak. Az agyhártyagyulladás megelőzhető védőoltással. Ha azonban valaki megfertőződött, gyógyszeres kezeléssel már nem lehet lényegileg befolyásolni a betegség kimenetelét.

Tudta?



A kullancs nem veti ránk magát a fáról, inkább az aljnövényzetből mászik emberre, állatra. Eltávolításakor nem szabad csavargatni, nyomkodni vagy bármivel bekenni – csipesszel vagy erre gyártott kullancskanállal határozott húzó mozdulattal kell kivenni. A fertőzött kullancs a vírust az utódainak is átadja, illetve élete végéig hordozza. Hazánkban a magas rizikójú területek Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Vas és Veszprém megye, valamint Nógrád és Borsod megye, illetve az Északi-középhegység. A kullancsencephalitis vírus ugyanakkor a nyers kecske- és tehéntejben is fertőzőképes maradhat, így ezek fogyasztásával is meg lehet betegedni, ha nincs megfelelően pasztörizálva vagy felforralva.

Az alapimmunizálást három oltással végzik: az első évben két oltást kell kapni egy hónap különbséggel, a következő évben pedig a harmadikat. Ezt pedig legkésőbb mostanában kell elkezdeni, hogy hatásos legyen a szezon kezdetére. Az ismétlővakcinákat is ilyenkor adják be – ez a már alapoltással rendelkezőknek kell, hogy a védettségük hosszú távon megmaradjon.– Minden tavasszal van egy fellángolás, amikor a reklám- és médiakampány miatt többen keresik az oltóanyagot, ez azonban még nem kezdődött el – mondta el Mészárosné Engi Mónika , a szegedi Pelikán Gyógyszertár vezetője. Hozzátette: a kétféle készítmény közül, amelyeknek gyermek és felnőtt változata is van, az egyiket most a gyártó akciósan kínálja. Így is 6 ezer forintba kerül, vagyis aki most kezdi el a védettség kialakítását, egyből legalább 12 ezer forintos kiadással kell számolnia. A másik vakcina ára 8000–8400 forint között mozog.