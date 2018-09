Embert próbáló munka a telefonos ügyfélszolgálat: hiába az internet és a Facebook, sokan hívják a Telenort

Furcsa hívások



Kértek már a Telenor telefonos ügyfélszolgálatától töltött káposzta receptet és taxit is. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy csak egy számjegyben különbözik a központi számuk az egyik taxitársaságétól, így azután ünnepek környékén sokan akarnak a Telenorral utazni. De előfordult az is, hogy valaki az ő számukkal adott fel hirdetést, s ezt onnan tudták meg, hogy elkezdték hívni őket egy multifunkcionális gép vásárlása miatt.

– Évente átlagosan körülbelül 3,6 millió ügyfél-megkeresést kezel a Telenor Magyarország telefonon, írásban és online. A felhasználók egyre nagyobb arányban veszik igénybe a közösségi média csatornáit. Ezzel együtt meglepő, hogy a megkeresések 99 százaléka a Facebookon érkezik. 2014-ben – amikor a Telenor Facebook-oldala fontos ügyfélszolgálati csatornává vált – a beérkezett kérdések 85 százalékát átlagosan 15 percen belül válaszolták meg, 2018 második negyedévére ez már csak 6,1 perc volt.Az online csatornák terjedése ellenére az ügyfelek továbbra is igénylik a telefonos kiszolgálást. Szegeden naponta átlagosan 70-90 hívást kezel egy munkatárs, ami havonta jellemzően 1250-1350 telefont jelent, de kiemelt időszakokban nem ritka a havi 1550-1800 hívás sem. Volt olyan ügyintéző, aki 2018 augusztusában – a feltöltőkártyás adategyeztetés csúcsán – közel 3 ezret intézett.Az érkező hívásokat az ügyintézők átlagosan 40 másodpercen belül felveszik, a kérdésekre pedig jellemzően 4 perc alatt válaszolnak. A hívások kétharmada érdeklődés az akciók, szolgáltatások, tarifacsomagok iránt, és csak kisebb arányban – mindössze 7 százalékban – érkeznek panaszok. A legtöbb kérdés mobilinternet-szolgáltatással, valamint számlázással kapcsolatos témákban fut be.– Támogatjuk a kismamák részmunkaidős foglalkoztatását, valamint olyan kollégáknak is biztosítjuk ezt a megoldást, akik tanulmányaik miatt nem tudnak napi 8 órát dolgozni – mondta Kis Krisztina Borjána , a Telenor ügyfélszolgálati igazgatója. Hozzátette, jelenleg hárman dolgoznak megváltozott munkaképességűeknek kialakított helyen, de keresik a lehetőséget, hogy több ember számára biztosítsák ezt a megoldást.Kérdésre válaszolva elmondta, a fluktuáció a jellemzően magas iparági átlag körül van, és nem könnyű munkaerőt toborozni. – Ez fiataloknak való tempó, nem véletlen, hogy a szegedi ügyfélszolgálaton 25 év alatti az átlagéletkor – mondta Kis Krisztina Borjána. Sok diákot foglalkoztatnak nyáron, valamivel kevesebbet a szorgalmi időszakban.Nemes Róberttől, a lakossági telefonos ügyfélszolgálat osztályvezetőjétől megtudtuk napi 24 órában mindig fogadja valaki a hívást. Hajnali 1 és 4 óra között elég kevés a hívás, délelőtt 9 és 11 között a legerősebb forgalom. Ilyenkor Szegeden egyszerre 90 ember is kezeli a hívásokat. – Az ebédszünetben inkább csökkenést tapasztalunk, érezzük viszont, ha megérkezik a fizetés, akkor van ideje és pénze az ügyfeleinknek a számlaproblémákkal foglalkozni – fogalmazott. Napot tekintve pedig a hétfő a legerősebb.Megtudtuk, alapszabály náluk, hogy a vonalat csak az ügyfél bonthatja. És ez tényleg így van, 15 percre beülhettünk egy ügyintéző mögé, aki nagyon kulturáltan, kétszer is elköszönt a végén, mire a hívó – akinek hangját persze nem hallhattuk – bontotta a vonalat. Előtte azonban frappánsan elintézte neki Varga Cintia, hogy újra legyen mobilnetje, miután az e havit már elhasználta. Pozitív mellékhatásként tarifacsomagot is váltott a telefonáló, így ezután közel fele annyiba kerül a beszélgetés percdíja, mint korábban.