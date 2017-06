Emelik a menzadíjakat a szegedi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és kollégiumokban

Más háza tája



A szegedi polgármester más városokat is megemlít az indítványában, ezek a települések már idén drágábban étkeztetik a gyerekeket. Hódmezővásárhelyen 10, Szolnokon két lépésben 8, illetve 15 százalékkal emelték a menzai térítési díjakat.

– Mindent megértek, az én minimálbéremet is emelték az idén, és ezzel annak a maradéka is eltűnik. A többit vitte a tej, kenyér és minden más drágulása – vélekedett tegnap egy édesanya Szegeden, a Vitéz utcai bölcsőde előtt. Nem hallott még a menzadíjak emeléséről, és az újságban sem akart szerepelni, de azt elmondta, hogy kislánya óvodába megy ősztől, őket már ott éri a januári árváltozás. A városi intézmény Micimackó csoportjában a gyerekek tegnap zöldségkrémlevest és vadasmártásos kagylótésztát kanalaztak jóízűen.Ma dönt a közgyűlés a menzadíjak emeléséről, de ez várhatóan már csak jelképes lesz, hiszen a bizottságok kérdés nélkül megszavazták az intézkedést. Botka László polgármester előterjesztésében azzal indokolja a díjnövelést, hogy két éve nem nyúltak hozzá, és az önkormányzattal szerződésben álló Suli-Host Kft. nem bírja tovább kigazdálkodni a minimálbéremelést, az inflációt, a nyers- és üzemanyagok drágulását.

A Vitéz utcai bölcsődébe két korcsoportnak négyféle diéta szerint érkezik az ebéd. Fotó: Kuklis István

Emiatt januártól egységesen 5 százalékkal emelik a térítési díjakat. (Ezt táblázatunkban 22 munkanapos hónapra bontva mutatjuk.) Persze nem minden családnak növekszik egyformán a terhe. Az önkormányzat jelenleg ugyanis 13 ezer 670 gyerek ellátását biztosítja a menzán, de közülük 5034-en ingyenesen, 2093-an pedig kedvezményesen, azaz fél áron esznek.Érdeklődésünkre Pék József , a Suli-Host Kft. ügyvezetője elmondta, 209 minimálbéres dolgozójuk van a sofőrtől az adminisztrációig. Kiszámolták: az ő kötelező béremelésük idén – a szociális adókedvezményt is bekalkulálva – 33 millió forintos pluszkiadást jelent. Mivel a kormány jövőre tovább emeli a bérminimumot, az nekik 37 millióval több költség.

Megírtuk, idén 15 százalékkal emelkedett a minimálbér, a szakmunkások garantált bérminimuma pedig 20 százalékkal (2017. február 15.: Minimálbér-emelés: leépítenek a kisvállalkozók). Az idei bruttó havi 127 ezer 500 forintos bérminimumból – kedvezmények nélkül – 84 ezer 788 forint nettó marad, a szakmunkás-minimálbér bruttó 161 ezer forintjából pedig 107 ezer 065 forint. Jövőre ezek újabb 8-8 százalékkal nőnek, utána további 2-2 százalékkal.A cégvezető azt mondta, az 5 százalékos menzadíjemelés az idei és a jövőre várható béremelésre elég. Persze közben drágultak olyan nyersanyagok, mint a kenyér, aminél újabb növekedésre számítanak. A hús ára ingadozik, a gyümölcsöké és zöldségeké bizonytalan. Náluk is jellemző a munkaerő-elvándorlás. Szerdán hárman mondtak fel, két szakács és egy kisegítő. A dolgozók pótlására 25-30 diákmunkást vetnek be, ám őket a szakképzettek helyére nem vehetik fel. Szakácsból mindig van felvétel, jelenleg 4–6 jelentkezőnek is tudnának munkát adni. Már ha lenne jelentkező, de a mostani nyári elszívás után azt sem tudják, miként kezdik el a tanévet.