Emelkedett januártól a polgármesterek fizetése

A polgármester, a három alpolgármester és a 28 önkormányzati képviselő járandóságát felemeli pénteken a szegedi közgyűlés, ha a többség megszavazza. Visszamenőleg januártól nőnek az illetményeik, illetve a tiszteletdíjaik.Az emelés csak a fizetésekre vonatkozik, a költségtérítések nem változnak. Mivel a megyei városok gyakorlata eltér abban, milyen juttatásokat biztosítanak a képviselőknek, náluk a táblázatunkban csak az alapdíjat tüntetjük fel, a pluszpénzeket nem.A polgármesterek bérét törvény szabályozza, attól nem lehet eltérni. Eddig az államtitkár-helyettesekéhez rögzítették az illetményüket, januártól viszont az államtitkárok fizetése a mérvadó. A települések lélekszámához képest sávosan eltérők az illetmények. A legtöbbet, az államtitkárok fizetésének 80 százalékát kaphatják a 30 ezer főnél nagyobb városok. Így járhat ugyanolyan bér a két megyei jogú város, a 44 ezres Hódmezővásárhely és a 162 ezres Szeged első emberének. A költségtérítésre nem vonatkozik a törvénymódosítás, tehát az eddigieket kapják a településvezetők. Botka László Szegeden 112 ezer 181 forintot és Almási István Hódmezővásárhelyen 149 ezer 580 forintot. Ezenfelül mindketten szolgálati autót használnak, sofőrrel.

Az alpolgármesterek és a képviselők díjazására nincs ennyire szigorú szabály. Az alpolgármesterek illetménye a városvezetőkének a 70–90 százaléka lehet, erről a képviselő-testületek döntenek. A szegedi helyettesek – Nagy Sándor Solymos László és Szentgyörgyi Pál – a 90 százalékot kapták eddig, és veszik fel ezután is, ha az előterjesztés többséget kap. Emellett a szolgálati autón felül továbbra is 100 ezer 964 forint illeti meg mindhármukat. A vásárhelyiek – Kószó Péter és Hegedűs Zoltán – a 80 százalékot kapják. Emellett 119 ezer 600 forintot használhatnak fel a költségeikre.A szegedi képviselői honoráriumok emelését a közgyűlési előterjesztésben azzal indokolja a polgármester, hogy tíz éve változatlanok. A városatyák szinte mindnyájan bizottságban is dolgoznak, vagy tanácsnoki feladatot látnak el. Egy bizottsági helyért 75 ezer, kettőért 110 ezer, bizottsági elnökségért és tanácsnokságért 180-180 ezer forint pluszpénzt kaphatnak. Aki nem képviselőként ül a bizottságban, 75 ezer forintot vehet majd fel havonta.Hódmezővásárhelyen 2010 óta ugyanannyi a városatyák díjazása, és továbbra is maradnak ezek az összegek. A városban bizottsági tagságért, elnöki pozícióért nem jár külön pénz, sőt a külsősöknek sem fizetnek tiszteletdíjat. Csak a tanácsnoknak jár az alapdíjon felül 90 ezer forint. Pluszjuttatásnak számít ugyanakkor a laptophasználat és az évi 60 ezer forintos telefonhasználat. A városatyák ingyen hívják egymást és a hivatali rendszerben mű-ködő készüléket.