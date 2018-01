Emlékművet avatnak októberben a biharnagybajomi olajbányászoknak: keresik az ideszármazott egykori olajosokat

Olajkút Mórahalom térségében. Archív fotó: Schmidt Andrea

– Biharnagybajomban 1946-ban találtak olajat. A kutatási, fúrási, kitermelési tevékenység 20 éven át tartott– mondta Somogyi László, az emlékműállítás főszervezője. A ma már nyugdíjas, Kecskeméten élő olajbányász a Hajdú-Bihar megyei Biharnagybajomban nőtt fel. Édesapja is olajbányász volt.

– Biharnagybajom rendkívül sok kiváló szakembert adott a hazai olajbányászatnak. Miután megszűnt a kitermelés, a dolgozók máshol keresték a boldogulást, többek között Szegeden, Algyőn, Orosházán és környékén. Mentek az olaj után. Voltak, akik családostul költöztek el, mások pedig munkásszállón éltek, és hétvégenként jártak haza Biharnagybajomba. Én is dolgoztam Szegeden, Orosházán és Szankon is. Az olajiparnak több helyen állítottak már emléket. Szeretném, ha Biharnagybajomban is méltó módon emlékeznénk a két évtizeden át tartó olajbányászatra és magukra az olajbányászokra. Szeretném, ha a terveink híre eljutna a ma még élő, egykori bajomiakhoz vagy a leszármazottaikhoz, akik lehet, hogy teljesen más pályát választottak, de gyermekkorukban az édesapjuk, nagyapjuk vagy a bátyjuk révén kötődtek ehhez a hivatáshoz. Szeretnénk, ha minél többen állnák körül az emlékművet, amit idén októberben, a bányásznap környékén avatunk fel.Az érdeklődők a 30/370-8185-ös telefonszámon vagy a somlaci@t-online.hu e-mail-címen vehetik fel a kapcsolatot Somogyi Lászlóval.