Emlékszik a taxisblokádra? És a 2006-os eseményekre? Idézze fel velünk a nagyobb tüntetéseket!

Taxisok követelték 1990. október 26-án a 65 százalékos benzináremelés visszavonását a budapesti Kossuth téren. Mivel ezt nem sikerült elérniük, lezárták a pesti hidakat. A blokádhoz vidéken is csatlakoztak, és megbénult az ország. A kormány 12 forintot engedett a benzinárakból.Budapesten több mint tízezer diák tiltakozott 1995 márciusában a felsőoktatási tandíj bevezetése ellen. A Pénzügyminisztérium előtt kifütyülték a tüntetők Bokros Lajos pénzügyminisztert. Gazdák tüntettek Budapesten 1997 márciusában, 140 munkagéppel elfoglalták a Kossuth teret. Azt kérték, a parlament teremtsen széles társadalmi egyetértésen alapuló feltételeket a nemzeti agrárprogram kidolgozásához. Novemberben országszerte agrárdemonstrációkat tartottak.Többezres demonstrációt szervezett 2000 decemberében Budapesten az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, követelve, hogy az állam az adókból tegyen eleget a szociális és egészségügyi ellátás kötelezettségének. 2002. július 4-én tíz autóval torlaszolták el az Erzsébet hidat a parlamenti választások szavazatainak újraszámlálását követelő tüntetők.A hídon rendkívül feszült volt a helyzet, a rendőröknek kellett kimenekíteniük Demszky Gábor főpolgármestert a dühöngő tiltakozók közül.Kormányellenes tüntetések sorozata indult 2006. szeptember 17-én, azt követően, hogy nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc miniszterelnök őszödi beszéde. Szeptember 18-án a tüntetők egy csoportja megostromolta a Magyar Televízió székházát, felgyújtott több autót.Később többször is összecsaptak a tüntetők és a rendőrök. Miután Orbán Viktor, a Fidesz elnöke októberben meghirdette a kormány intézkedései elleni népszavazást – megfogalmazása szerint az utolsó demokratikus eszközt a kormány megbuktatására –, az utcai tüntetések intenzitása alábbhagyott.Több tízezren vettek részt 2012. október 23-án az Egymillióan a magyar sajtószabadságért (Milla) budapesti rendezvényén, amelyen a szónokok az Orbán-kormány távozását sürgették. 2014 októberében tízezrek tiltakoztak a netadó bevezetése ellen. A kormány visszavonta a netadó bevezetésére tett javaslatát.2016 januárjában megalakul a Tanítanék Mozgalom, és az oktatási rendszer megváltoztatására pedagógustüntetések kezdődtek országszerte. A 2016. február 13-i budapesti, Kossuth téri tüntetés végén a fekete ruhás nővérként elhíresült Sándor Mária öt perc néma csendre kérte a tömeget. Csak az esőcseppek koppanása hallatszott az esernyőkön, amely a kockás ing után a mozgalom új jelképévé vált.Idén áprilisban több alkalommal több ezren tüntettek a fővárosban és vidéken, így Szegeden is a CEU (Central European University, Közép-európai Egyetem) mellett, szabad országot és szabad egyetemet követelve.