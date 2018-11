Emlékszik ilyenre? Zöldülő platánsor alatt épül a karácsonyi vásár - fotó

Bele kell húzniuk a szegedi Széchenyi tér fáinak, ha téli öltözékben akarnak részt venni a karácsonyi vásáron. Fotó: Karnok Csaba

A Széchenyi téren is megkezdődött a karácsonyi vásár építése, bár a fotón jól látható, hogy a fák még jócskán zöldellnek. És ha valami miatt szeretünk panaszkodni, az elsősorban az időjárás – én is! Indokolatlanul, időn túl faágon tartózkodó levelek miatt szeretném kifejezni elégedetlenségemet! Nem csak úgy nyavajgok: ha áprilisban még esik a hó, vagy – ahogy most is – novemberben még nem tudom magamra húzni a dunnát esténként, az még az én birkatürelmemet is kikezdi. Bár mind a huszonhárom darab évgyűrűt érzem sajgó csontjaimban és egyre hiányosabb memóriámban, még fel tudom idézni a novemberi nullfokos időt, a decemberi szánkózást és a márciusi pulcsiban sétálást a kétezres évek derekán.Mindenesetre a kürtőskalács ugyanolyan finom plusz és mínusz tíz fokban is. Maximum nem mindenki csodálhatja meg a kék kabátomat még idén.