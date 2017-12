Emlékszik még, miről írtunk 2017 januárjában? Mutatjuk: ez történt nálunk a megyében!

Zeusz, a párduckaméleon.

Igazán filmbe - vagyis színdarabba illő jelenet játszódott le A denevér című előadás fináléjában kérte meg Rácz Rita kezét a kedvese, Haja Zsolt a Magyar Állami Operaház színpadán vasárnap este. A jegyesség nem tartott sokáig: pár nappal később már egybe is kelt a pár.Bár bűnösnek találta, de nem szabott ki büntetést a bíró az operatőrre, amiért az a rendőrsorfalon áttörő menekültekbe rúgott. Ha a nemzetközi botrányt kiváltó ügyben a garázdasággal vádolt László Petra nem követ el semmilyen törvénybe ütközőt három évig, akkor ez így is marad örökre.Január közepén átadták a mórahalmi sportcsarnokot : a Móradomb körúton 508 millió forintból épült fel a kézilabdapályával rendelkező csarnok.Balszerencsét hozott péntek 13 januárban: kabát alatt lopták el Zeuszt, a 70 ezer forint értékű párduckaméleont egy díszállat-kereskedésből . Végül hajléktalanoknál találták meg

Egy nappal az agyműtétje után már újra szoptatta kisfiát az a kecskeméti nő, akit a szegedi klinikán operáltak meg. Speciális eljárással műtötték meg egy kecskeméti édesanya agydaganatát, így nem kellett abbahagynia kisfia szoptatását . A szegedi klinikára naponta háromszor vitte be a 7 hónapos gyereket az édesapa, aki könyvet tudna írni arról, milyen nehéz volt helytállnia. Leszúrta a szomszéd puliját egy tiszaszigeti férfi, mert az a birkáit kergette, de szerinte a kutyák őt is megtámadták . Az ebek gazdája ezt tagadja. A vasvillát használó szomszéd feljelentést akart tenni a birkák vegzálása miatt, de a pulik tulajdonosa megelőzte őket, így lett vádlott a feleségével együtt.Bár máskor futókat kergetett, nem mindig agresszív a szegedi vérhollóként elhíresült madár. Viselkedése attól függ, ki hogyan közelít hozzá. Legalábbis erről számolt be egyik olvasónk, Lépné Szili Judi t.- Január utolsó előtti napján Szegedre érkezett Orbán Viktor miniszterelnök , aki a Modern Városok program keretén belül mintegy 70 milliárdos fejlesztési csomagról állapodott meg Botka László polgármesterrel. A városházi megbeszélés után a határon is látogatást tett.

Vidékről is hoztunk érdekes témákat. Sípálya kellene a csongrádi Ifjúsági térre - ezzel az első hallásra talán meglepőnek tűnő javaslattal állt elő Somogyi Árpád önkormányzati képviselő. Műanyag sípálya Szegeden is van, miért ne próbálkozhatna hasonlóval a Tisza-parti város? Új beléptetővel kezdi a szezont a vásárhelyi fürdő . Az első, vonalkódos beléptetőt még 2003-ban, a sportuszoda átadásakor avatták, de már akkor sem működött tökéletesen, és mára elavult. Januártól többet kell fizetni Hódmezővásárhelyen a parkolásért . Most már óránként 200 forintért lehet letenni a városban az autót. Az új tarifa az automaták oldalán is olvasható. A többség belenyugvással fogadta az újévi változást.Megosztja az árusokat és a vevőket, hogy megszüntették Vásárhelyen a csütörtöki piacot . Az üzemeltető városi cég szerint az érdektelenség miatt döntöttek így.