Endrének a sportrovat, feleségének a Gasztro magazin a kedvence - Ismét díjaztuk hűséges előfizetőinket

Ajándékunkat, a smoothie-készítő gépet a családfő, Ropoli Endre vette át kolléganőnktől, Hajó Edinától. Fotó: Frank Yvette

Ropoli Endre feleségével, Ropoli Endréné Arató Erzsébettel több mint 20 éve előfizetője lapunknak. Szegeden, Tarjánban laknak, ám minden nyarukat a Sziksósfürdőn lévő kiskertjükben töltik. Ilyenkor a Délmagyarországot is oda kérik.– Nagyon rugalmasak ebben a Délmagyar munkatársai, a feleségem szokta intézni telefonon vagy személyesen. Évek óta jól működik ez, tavasztól őszig a Szikin is házhoz jön kedvenc lapunk – mesélte Endre, júliusi nyertesünk.Akárhol is kapják meg lapunkat, mindkét helyen Endre hozza be a postaládából, ám Erzsébet olvassa el először. A házigazda kedvence a sportrovat, a Pick Szeged nagy rajongója, meccsekre is szokott járni. Magazinjaink közül a Lakás és Kert a favorit, imád kertjében tevékenykedni, a gyakorlatban is hasznosítja mellékletünk tanácsait. Szőlőt, barackot és szilvát termelnek. Nagyon örült nyereményünknek, a smoothie-készítőnek, hiszen mint mondta, kinti házukban nincs turmixgép, gyümölcs viszont mindig van. Endre a kertészkedés mellett olvasni is nagyon szeret, így a Délmagyart elejétől a végéig kiolvassa. Felesége szívesen tevékenykedik a konyhában, ő a Gasztro magazint forgatja sűrűbben. Keresztrejtvényt viszont közösen fejtenek újságunkban.Erzsébet tudta meg először, hogy kisorsoltuk őket nyereményjátékunkban, bár az aznapi számban is megjelent a nevük, ám elkerülte figyelmüket, így a telefonhívás után nézték meg: valóban díjaztuk hűségüket. Játékainkban nem szoktak részt venni, így nagy öröm számukra, hogy e nélkül is kaptak ajándékot.