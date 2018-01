Engedélyt kért a vágásra, fizetheti az összes költséget: 90 ezerbe kerül Mihálynak az utcai fák cseréje

Egységes utcaképre hivatkoznak

Reményi Mihály sok mindent nem ért. Neki mindenért fizetnie kell a közterületen álló fákkal kapcsolatban, az áramszolgáltató viszont összevissza darabolhatja a fákat. Fotó: Török János

– Tavasszal költöztem ebbe a kertes házba. Láttam, hogy a ház előtti két meggyfa beteg, száradt, ezért szerettem volna kivágatni. Ehhez beadtam az engedélykérelmet, 3000 forintos illetékkel, majd megkaptam a határozatot, amelyben köteleznek, hogy egy éven belül vágassam ki a fákat, majd pótoljam 6 meghatározott faj valamelyikével. Ha nem pontosan követem a határozat előírásait, megbüntetnek 500 ezer forintra. Úgy tudom, az utca közterület, ezért nem értem, miért nekem kell viselnem az ott álló fákkal kapcsolatos költségeket – mondta a Gyálaréten élő Reményi Mihály, akinek nagyjából 90 ezer forintjába kerül mindez.– Az ültetés körülményeit, sőt még az új fa méretét is megszabták az egységes utcaképre hivatkozva. Ez abszolút szakmai rugalmatlanság. Aki egyébként végigmegy Gyálaréten, láthatja, hogy nem beszélhetünk egységes utcaképről – tette hozzá a kertészmérnök végzettségű férfi. – És ha már ragaszkodunk a szakmaisághoz, hogy hagyhatja a város, hogy ilyen módon gallyazzák le az áramszolgáltató emberei a fákat?! – mutatott a ház előtti diófára, amelynek a vezeték alatti részét teljesen visszavágták, a kapuja fölötti részhez viszont hozzá se nyúltak. A férfi attól tart, emiatt lombfakadáskor megbillenhet a fa súlypontja, és rádőlhet a kapujára.

Nem telepíthet gyümölcsfát

Háromoldalú egyeztetés a gallyazásról

Cserélhetik a problémás fasorokat



Makrai László elmondta, az nkft. a korábbi években többször javasolta a szolgáltatónak, hogy cseréljenek ki olyan fasorokat, amelyek a fölöttük lévő kis- vagy középfeszültségű vezetékek miatt rendszeres nyesést igényelnek, mert korlátolt növekedésű fajtákkal ezek esztétikusan kiválthatók lennének. A szolgáltató elfogadta a javaslatot, és ígéretet tett, hogy finanszírozza azt, de az ügyben konkrét döntés még nem született.

Megkérdeztük a facserére vonatkozó határozatot kiadó városüzemeltetési irodát, miért a családi házak tulajdonosainak kell viselniük az utcai fákkal kapcsolatos költségeket. Kósa János osztályvezető közölte, bár a közterületi fák kezelője a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., csak akkor járnak el saját hatáskörben – azaz a város kontójára –, ha az adott fa élet- vagy vagyonbiztonságot fenyeget. Időnként a tetőt és falat súroló ágakat is lemetszik kérésre. Minden más esetben a kérelmezőt terhelik a favágással és -pótlással kapcsolatos költségek. Megjegyezte azt is, közterületre sem az önkormányzat, sem a fenntartó nem telepít gyümölcsfát. Hozzátette azt is, hogy ebben az ügyben hatósági eljárás folyik – ennek részleteiről pedig nem adhatnak tájékoztatást.– Tudomásul vesszük, hogy az áramszolgáltató által végeztetett fanyesések hálózati biztonsági okokból történnek, a szükséges védőtávolságok betartásával, az élet- és vagyonvédelmi szempontok szerint. Ugyanakkor kritikus figyelemmel és megjegyzésekkel kísérjük a szolgáltató alvállalkozójának munkavégzését. Emellett folyamatosan rendeljük meg ugyanezen alvállalkozótól a szükséges esztétikai nyeséseket, amelyeket azonban csak a teljes hálózat biztonsági gallyazása után, második körben fognak elvégezni – mondta el az áramszolgáltató fanyesési gyakorlatával, illetve annak szakmaiságával kapcsolatban Makrai László,a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója. Hozzátette, tavaly már tartottak háromoldalú egyeztetést az áramszolgáltató alvállalkozója, az önkormányzat és a környezetgazdálkodási cég között a közterületi gallyazással kapcsolatban.