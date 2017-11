Ennél viccesebb albérlethirdetést nem talál már az évben

Szimpatikus fiatal pár keresi új otthonát Szegeden egy vicces facebook-bejegyzésben. A közös erkély sarkalatos pont - már hogy ne legyen -, méghozzá a szomszéd Gézabá boxerből kilógó izéi miatt. Nem is írunk mást, beszéljen helyettünk Horváth Zoltán hirdetése, amelyet - amellett, hogy idézzük - itt teljes valójában megtekinthet. Csak hogy elhiggyék: tényleg létezik ilyen tökéletesség - biztosan hamar megtalálják álmaik lakását.

Kedves Mindenki!

A nagyon kedves barátnőmmel keresek albérletet. Kicsit hajít a csaj, de nyugi, nem nektek kell vele élni hanem nekem. Nem kicsit keresünk, de nem is nagyot, olyan jó közepeset. Szegeden, nyilván.

Stabil munkánk van, annyit keresünk mint az állat (a magyar reformok működnek), nem szenvedünk semmilyen fertőző betegségben, és ha nagyon muszáj, ki tudunk nyögni egymás után két értelmes magyar tőmondatot. Ha nagyon muszáj.

MI AZT SZERETNÉNK HOGYHA LÉGYSZI ÚGY LEGYEN MÁR HOGY:

-Másfél szobás kisvityillóra vagy egy szobás garzonra gondoltunk, a másfél szobás jobb lenne, hogyha a rossz magaviseletem miatt ki lennék tiltva a nagyszobából. :((((

-Ha ingyen parkolási lehetőség van, az nagyon jó, mert van egy nálunk is idősebb F Astránk, amit jobb ha nem vontatnak el, mert drágább a bírság mint az autó.

-Később szeretnénk egy kistermetű kutyát, kábé akkorát mint a Galaxis Őrzőiben az a mosómedve-izé csak hogy el tudd képzelni. Nyilván csak akkor ha látod hogy normálisak vagyunk és meg is engeded.

-Ne legyen közös erkély senkivel, nem akarok az erkélyen kedélyesen cigizgető szomszéd Gézabá boxerből kilógó izéinek látványára kelni. Nem frankó.

-Csótány se legyen lécci, mert akkorát ugrok mint ide Szombathely.

-A bérleti szerződés ne egy pörköltszafttal leevett franciakockás füzetlap legyen, amiről még a szélső izéket se vágták le, ami beleragad aztán a szőnyegbe.

-Ne legyen má annyira drága. Egy százasból ki akarunk jönni rezsivel. De nyilván ez megegyezés kérdése. (Gézabá izéi mínusz 10 ezer!!)

-Januárban akarunk költözni mert most nagyon-nagyon sok töltöttkáposztát akarunk enni ebben az évben még.

MIÉRT ADD KI NEKÜNK A PECÓDAT?

-Alapvetően egész szépek vagyunk. Na nem olyan Brad Pitt és Angelina Jolie-san, de azért na.

-ROHADT SOKAT TUDUNK FIZETNI de úgyis az lesz az első kérdésem hogy a feléből mennyit engedsz. Kell a pénz a gyerekre...

-Nincs gyerekünk, és mostanában nem is lesz.

-LÉCCI LÉCCI!!!! :((((

-Csendesek vagyunk, szabadidőnkben hobbizgatunk.