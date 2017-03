Enyedi ldikó mesélt a Belvárosi Moziban

Vetítéssel egybekötött közönségtalálkozón vett részt hétfő este Enyedi Ildikó Szegeden: a Berlini Filmfesztiválon Arany Medve-díjat nyert filmjét, a Testről és lélekről-t a Belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében mutatták be. A vetítés után beszélgetést tartottak, a rendező mesélt a film kulisszatitkairól is. A közel háromórás eseményre rengetegen kíváncsiak voltak, a titkos Oscar-esélyesnek is kikiáltott Enyedi Ildikót tapssal fogadta a közönség.