Epret reggeliznek a galambok

A városban a galambok takarítják ˝takarítják el" a lehulló faepret. Fotó: Kovács András

– Szereti a tik a meggyet, ketten szeressünk mi egyet – énekeltük gyakran a pécsi kollégiumban bő 35 évvel ezelőtt. Jó, inkább vonyítottuk, amikor a szokásosnál is nagyobb adagot sikerült szerezni a helyi gyár tikettes, dolgozóknak járó, csatos üvegbe töltött Szalon söréből. Ha pálinka is került mellé – közé –, akkor a helyzet még fokozódott.A nóta az eperrel is kijön, és még igaz is – a galambbal viszont nem adja ki, az hosszabb, mint a tik. Mindez akkor jutott eszembe, amikor minap tucatnyi reggeliző madárral találkoztam a Felső Tisza-parton, a tízemeletes panelházaknál. Jó étvággyal csipegették a fáról lehulló gyümölcsöt. A termést nagy valószínűséggel a Tápéról berepült galambok takarították el az aszfaltról, és szedegették ki a fűből. Megszokták már az autókat és az embereket, a fényképezőgéptől sem igazán zavartatták magukat.Faluhelyen leginkább a kacsák és a libák eszik, vagy a fa alá terített fóliával gyűjtik. A lehullott szemek pár órán belül megpuhulnak és erjedni kezdenek, ezért érdemes azokat gyorsan felhasználni – kivéve, ha pálinkának szánja a gazda. Ez a legmagasabb gyümölcstartalmú végtermék, de a sárga színű, igen kemény és alig szegezhető fáját is felhasználják. Hordókat készítenek belőle, amelyekben – milyen meglepő – pálinkát érlelnek.