Épül a fényszarvas - galéria

A több mint öt méter magas fényszarvas immár 2013 óta az egyik legnépszerűbb karácsonyi éke Szegednek, ráadásul a lakosok döntöttek arról, hogy ezzel a 9600 energiatakarékos LED izzóval ellátott dekorációs elemmel emeljék tovább a belváros ünnepi hangulatát. Hat éve kérte ki a lakosok véleményét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. a város négy fő közterületének ünnepi díszítéséről, és a legtöbb voks a fényszarvasra érkezett.Ismét a megszokott helyén, a Dugonics téri szökőkút közepén állítják fel a szarvast, kedden reggel kezdték meg a környezetgazdák az összeszerelését. Makrai László, az önkormányzati cég ügyvezetője lapunknak elmondta, idén is apróbb felújításokra volt szükség és LED-eket is cseréltek, ugyanis hiába kérik az embereket, hogy ne próbáljanak felmászni a dekorációra, minden évben megrongálják.A városi díszkivilágítást a Szegedi Karácsonyi Hetek első napján, pénteken 17 órakor kapcsolják fel, a fényszarvas is akkortól csodálható meg teljes pompájában.