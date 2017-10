Erdélyi árváké a bevétel: hat héten át jótékonykodnak szombatonként a betyárok és Ótott Ferenc

– Sokat járok Székelyföldön, láttam az ottani ínséget és szegénységet. Láttam, hogy a gyerekek télen pulóverben járnak, mert nincs kabátjuk. Innen jött az ötlet, hogy ruhát, cipőt, játékot és könyveket is gyűjtünk nekik az adomány mellé. A pénzből pedig a kézdivásárhelyi Metróban, Lidlben és Kauflandban, a nevelők, Csibi Edit és Ilyés Anka segítségével vásároljuk meg azokat az élelmiszereket, amelyekre a legnagyobb szükségük van a gyerekeknek.



A szombati vacsorára kilenc kiló húsból 138 töltött káposzta készült füstölt csülökkel, házi tejföllel és parasztkenyérrel. Desszertként sült almát lehetett fogyasztani asztalt szilvával és dióval ízesítve, vagy tejes pitét. Gyaraki Zsuzsa, a tavaly ősszel tizenhat hónapnyi küzdelem után rákban elhunyt kislány, Gyaraki Bogi édesanyja palacsintával lepte meg a házigazdát és a vendégeket.



A jótékonysági vacsora hat héten át folytatódik, minden alkalommal más készíti el az ételt, november 18-én például Vad Róbert rendőr őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára főz majd, valószínűleg pörköltet.

Már délután hatkor ínycsiklandó illatok járták be a Fokán bejáratánál lévő lévő Betyárok Tanyáját, ahol a tulajdonos, és ötletgazda, Ótott Ferenc szervezett jótékonysági főzést. Nem csak menü, már mag a tűzhely is különleges volt. – Ez egy eredeti, samott téglából készült, 600 kilós székelyudvarhelyi sparhelt. Alig bírtuk levenni a teherautóról , amikor megérkezett. Fűteni is ezzel fűtünk – magyarázta a házigazda, aki tavaly szervezte meg első alkalommal a jótékonysági főzést. A vacsoráért mindenki annyit fizet, amennyit jónak lát, a befolyt összegből pedig a dévai és az esztelneki Szent Rita árvaház lakóinak vásárolnak be.